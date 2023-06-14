【定期存款】長存期也有4厘　388天4.38厘、12個月4.1厘、逾10銀行3.5厘以上（6月14日更新）

美國加息周期或已近尾聲，是時候鎖定高息定期存款了！近日定期存款加息潮，蔓延至長存期，12個月或以上存期，最高有4.38厘，12個月存期最高4.1厘，存百萬元，1年可收息$41,000，388天收息達$46,560。

現有資金也有高息，最高4厘。如果手頭有美元資金，可考慮1年期美元定存，最高有5厘。

銀行都集中吸納新資金，最高息的大部分是指定理財客戶新資金︰

最高息的港元長息（12個月或以上存期） 銀行 年利率 存款額 條件 華僑永亨 4.38厘（388天存期） 20萬元 宏富理財客戶新資金 富邦 4.1厘 50萬元 手機銀行新資金 渣打 4.0厘 10萬元 優先私人理財客戶新資金 星展 3.85厘 5萬元 網上/手機銀行新資金 工銀亞洲 3.7厘 300萬元 理財金客戶於網上開立 花旗 3.7厘 不設最低起存額 網上/手機銀行，不論新舊資金 信銀國際 3.6厘 1萬元 網上／手機銀行新資金 建行亞洲 3.6厘 500萬元 指定理財客戶新資金 東亞 3.6厘 200萬元 顯卓私人理財新客戶 南洋商業銀行 3.6厘 100萬元 南商理財客戶新資金 大眾銀行 3.6厘 50萬元 新舊資金均可 上海商業銀行 3.58厘 1000港元 網上銀行/流動理財、新舊資金均可 創興 3.55厘 50萬元 網上/手機銀行，不論新舊資金

【高息存款】4厘定存「曬冷」 9大銀行、高低門檻、新舊資金

短存期高息 但長存期賺息更多

目前最高息的港元定期存款是20厘，但只屬1星期存期，實際賺息不多；3個月存期最高4.5厘，存百萬元收息約1.1萬元。以實際賺息金額而言，長存期更划算，以華僑永亨的388天4.38厘而言，起存額20萬元新資金，若存入100萬元，實際賺息高達$46,560。當然，長存期也意味着你要把資金鎖定1年或以上，短存期則較靈活，流動性風險較低。

存款期 年利率 實際賺息金額（假設存入100萬元） 優點／缺點 388天 4.38厘 $46,450 實際賺息金額較多／資金鎖定期較長 12個月 4.1厘 $41,000 3個月 4.5厘 $11,250 實際賺息金額較少／較早到期，流動性較佳 1星期 20厘 $3846

現有資金4厘

現有資金優惠以富邦銀行最高，有4厘，但起存額需為100萬元，要在手機銀行開立，存百萬元穩袋$40,000。

若是低門檻，亦有較多選擇︰

低門檻高息之選（12個月存期） 銀行 年利率 存款額 條件 星展 3.85厘 5萬元 網上新資金 花旗 3.7厘 不設最低起存額 網上/手機銀行開立 信銀國際 3.6厘 1萬元 網上／手機銀行新資金 上海商業銀行 3.58厘 1000元 網上銀行/流動理財、新舊資金均可 工銀亞洲 3.55厘 5萬元 網上／手機銀行開立 東亞 3.55厘 2萬元至30萬元 全新至尊理財客戶 大眾銀行 3.55厘 10萬元 新舊資金皆可 南洋商業銀行 3.5厘 10萬元 個人客戶新資金

美元4.9厘 低門檻4.8厘

美元定期存款的高息門檻沒那麼高，最高息的富邦4.9厘，3萬美元便可起存，折合約23.4萬港元。若想門檻再低一點，可選創興銀行或上商，兩者都有4.8厘，均為1萬美元起存，不用8萬港元便可開立。

美元高息定期（12個月） 銀行 年利率 存款額 條件 富邦 5.0厘 3萬美元 手機銀行新資金 上海商業銀行 4.8厘 1萬美元 分行新資金 創興 4.8厘 1萬美元 網上或手機銀行開立 交銀香港 4.75厘 3000美元 電子渠道開立 信銀國際 4.75厘 1500美元 電子渠道開立

本文最後更新日期︰2023年6月14日

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