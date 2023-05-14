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【定期存款】鎖定長存期高息！12個月3.7厘、現有資金3.6厘（5月12日更新）

收息攻略 08:00 2023/05/14

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美國加息周期或已近尾聲，是時候鎖定高息定期存款了！現在存百萬元新資金、1年可收息$37,000，低門檻的同樣有最高3.7厘。現有資金也有高息，最高3.6厘。如果手頭有美元資金，可考慮1年期美元定存，最高有4.9厘。

以下用簡單3個表，幫你比較約20間銀行、12個月存期的港元與美元定期年利率︰

12個月定期存款

    點擊圖片放大

港元3.7厘、現有資金3.6厘
12個月存期而言，港元存息有兩個3.7厘的選擇，分別是富邦銀行及信銀國際，前者要最少存50萬元，後者1萬元起存，但兩者都需為新資金，且在手機銀行開立。

以50萬元起存額計，3.7厘即一年賺息$18,500，如果存百萬元，更賺息3.7萬元。

富邦銀行的現有資金優惠，則為最高3.6厘，但起存額需為100萬元，同樣要在手機銀行開立，存百萬元穩袋$36,000。如果想門檻低一點，大眾銀行的3.6厘，也沒有新資金要求。

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美元4.9厘   低門檻4.8厘
美元定期存款的高息門檻沒那麼高，最高息的富邦4.9厘，3萬美元便可起存，折合約23.4萬港元。若想門檻再低一點，可選創興銀行的4.8厘，1萬美元起存，不用8萬港元便可開立。而信銀國際及交銀香港的起存門檻少於1萬美元，年利率均為4.75厘。

雖然港元與美元掛鈎，但並非完全不波動，在聯繫匯率制度下，美元兌港元會在7.75至7.85之間浮動，意味最高也有近1.3%的滙率風險。

如果計及透過銀行兌換美元的差價及手續費，如果息差只有約1厘，未必足以覆蓋成本，讀者要注意這一點。然而，若本身已有美元存款，近日不妨多做美元定期，一定較港元定期更賺息。

 

本文最後更新日期︰2023年5月12日

撰文︰廖毅然

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