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【定期存款】鎖定長存期高息！12個月收息$36,000、低門檻3.65厘（5月5日更新）

收息攻略 14:29 2023/05/05

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本周美國加息或已是今輪加息周期的最後一次，是時候鎖定1年$18,500的定存利息了！目前1年期定存，港元有兩個3.7厘的選擇，低門檻的也有高息，最高3.65厘；而。如果手頭有美元資金，可考慮1年期美元定存，最高有4.9厘。

以下用簡單3個表，幫你比較近20間銀行、12個月存期的港元與美元定期年利率︰

12個月定期存款

    點擊圖片放大

港元3.7厘、現有資金3.6厘、低門檻3.65厘
12個月存期而言，港元存息有兩個3.7厘的選擇，分別是富邦銀行及大眾銀行，兩者的起存額同為50萬元。富邦需為新資金，並在手機銀行開立；大眾銀行則沒有新資金要求。

以50萬元起存額計，3.7厘即一年賺息$18,500，富邦銀行的現有資金優惠，則為最高3.6厘，但起存額需為100萬元，同樣要在手機銀行開立，存百萬元穩袋$36,000。

若本金少，低門檻也有高息選擇，信銀國際1萬元新資金起存，12個月存期有3.65厘，每存1萬元，收息365元。若想低門檻同時無新資金要求，交銀香港可以提供3.5厘，2萬元起存，需在電子渠道開立，每存2萬元收息700元。

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美元4.9厘   低門檻4.8厘
美元定期存款的高息門檻沒那麼高，最高息的富邦4.9厘，3萬美元便可起存，折合約23.4萬港元。若想門檻再低一點，可選創興銀行的4.8厘，1萬美元起存，不用8萬港元便可開立。而信銀國際及交銀香港的起存門檻少於1萬美元，年利率均為4.75厘。

雖然港元與美元掛鈎，但並非完全不波動，在聯繫匯率制度下，美元兌港元會在7.75至7.85之間浮動，意味最高也有近1.3%的滙率風險。

如果計及透過銀行兌換美元的差價及手續費，如果息差只有約1厘，未必足以覆蓋成本，讀者要注意這一點。然而，若本身已有美元存款，近日不妨多做美元定期，一定較港元定期更賺息。

 

本文最後更新日期︰2023年5月5日

撰文︰廖毅然

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