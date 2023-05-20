【定期存款】鎖定長存期高息！1年賺$18,500、現有資金3.6厘（5月20日更新）

美國加息周期或已近尾聲，是時候鎖定高息定期存款了！現在存百萬元新資金、1年可收息$37,000，低門檻的最高3.6厘。現有資金也有高息，最高3.6厘。如果手頭有美元資金，可考慮1年期美元定存，最高有4.9厘。

以下用簡單3個表，幫你比較約20間銀行、12個月存期的港元與美元定期年利率︰

12個月定期存款

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港元3.7厘、低門檻3.6厘

12個月存期而言，港元存息最高3.7厘，是富邦銀行的新資金優惠，起存額為50萬元，需在手機銀行開立。

以50萬元起存額計，3.7厘即一年賺息$18,500，如果存百萬元，更賺息3.7萬元。

門檻低一點也有高息，星展銀行及信銀國際都有3.6厘，起存額均低於10萬元，但兩者都要求是新資金。

現有資金3.6厘、低門檻3.55厘

現有資金優惠同樣以富邦銀行最高，有3.6厘，但起存額需為100萬元，同樣要在手機銀行開立，存百萬元穩袋$36,000。

如果想門檻低一點，星展的現有資金為3.55厘，需為網上/手機銀行指定優惠碼。而大眾銀行及信銀國際的現有資金，同樣都是3.5厘。

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美元4.9厘 低門檻4.8厘

美元定期存款的高息門檻沒那麼高，最高息的富邦4.9厘，3萬美元便可起存，折合約23.4萬港元。若想門檻再低一點，可選創興銀行的4.8厘，1萬美元起存，不用8萬港元便可開立。而信銀國際的起存門檻少於1萬美元，年利率為4.75厘。

雖然港元與美元掛鈎，但並非完全不波動，在聯繫匯率制度下，美元兌港元會在7.75至7.85之間浮動，意味最高也有近1.3%的滙率風險。

如果計及透過銀行兌換美元的差價及手續費，如果息差只有約1厘，未必足以覆蓋成本，讀者要注意這一點。然而，若本身已有美元存款，近日不妨多做美元定期，一定較港元定期更賺息。

本文最後更新日期︰2023年5月19日

撰文︰廖毅然

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