【定期存款】沒資格買銀債？12個月定期最高4.4厘　低門檻4.1厘（7月28日更新）

5厘銀色債券近日開售，3年期有年利率5厘，但如果你未夠資格認購，錯過了銀債，還有高息定期任你選擇！

近日定期存款加息潮，蔓延至長存期，12個月最高4.4厘，存百萬元，1年可收息$44,000。長存期而言，有8間銀行達到4厘水平。

若是低門檻10萬元不到，也有高達4.1厘。如果手頭有美元資金，可考慮1年期美元定存，最高有5.1厘。

最高息的港元長息（12個月或以上存期） 銀行 年利率 存款額 條件 富邦 4.4厘 50萬元 手機銀行新資金 渣打 4.2厘 200萬元 網上新資金 大眾銀行 4.2厘 50萬元 新舊資金均可 華僑永亨 4.15厘 10萬元 宏富理財客戶新資金 匯立 4.1厘 10元 虛擬銀行，只有電子渠道 星展 4.05厘 5萬元 網上/手機銀行新資金 東亞 4.0厘 200萬元 全新顯卓私人理財客戶 南洋商業銀行 4.0厘 100萬元 南商理財客戶新資金 招商永隆 3.9厘 50萬元 手機銀行開立，新舊資金均可

短存期高息 但長存期賺息更多

目前最高息的港元定期存款是20厘，但只屬1星期存期，實際賺息不多；3個月存期最高4.7厘，存百萬元收息約1.17萬元。以實際賺息金額而言，長存期更划算，以富邦的4.4厘而言，若存入100萬元，實際賺息高達$44,000。當然，長存期也意味着你要把資金鎖定1年，短存期則較靈活，流動性風險較低。

存款期 年利率 實際賺息金額（假設存入100萬元） 優點／缺點 12個月 4.4厘 $44,000 實際賺息金額較多／資金鎖定期較長 3個月 4.7厘 $11,750 實際賺息金額較少／較早到期，流動性較佳 1星期 20厘 $3846

如果符合年齡資格，又有閒置資金可擺3年，可考慮銀色債券，詳情看︰【銀色債券2023】5厘高息三大攻略 如何零成本賺$15,000？

現有資金4.2厘

現有資金優惠以大眾銀行最高，有4.2厘，若存50萬元，一年穩袋$21,000。虛擬銀行也在加息，匯立的4.1厘，不但現有資金可以開立，而且起存額極低，也沒有指定客戶要求。

若是低門檻，有以下這些選擇︰

低門檻高息之選（12個月存期） 銀行 年利率 存款額 條件 大眾銀行 4.1厘 少於10萬元 新舊資金均可 匯立 4.1厘 10元 虛擬銀行，只有電子渠道 星展 4.0厘 5萬元 網上新資金 東亞 3.95厘 2萬元至30萬元 全新至尊理財客戶 招商永隆 3.85厘 1萬元 手機銀行開立，不論新舊資金 信銀國際 3.65厘 10萬元 網上／手機銀行新資金 工銀亞洲 3.55厘 5萬元 網上／手機銀行開立

美元5.1厘 低門檻4.8厘

美元定期存款的高息門檻沒那麼高，最高息的富邦5.1厘，3萬美元便可起存。若想門檻再低一點，可選創興上商或者南商，兩者都有4.8厘。

美元高息定期（12個月） 銀行 年利率 存款額 條件 富邦 5.1厘 3萬美元 手機銀行新資金 華僑銀行 5.0厘 10萬港元等值 宏富理財客戶新資金 上海商業銀行 4.8厘 1萬美元 分行新資金 南洋商業銀行 4.8厘 10萬港元等值 分行新資金 創興 4.7厘 1萬美元 網上或手機銀行開立

本文最後更新日期︰2023年7月28日

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定期存款利率邊間好？新資金4.7厘破頂、現有資金4.4厘（7月28日更新）

【定期存款】1個月10厘邊度搵？賺迎新兼做高息 中銀、東亞4.8厘

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