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【定期存款】存50萬收息逾4萬　長存期4.5厘　毋需新資金（8月22日更新）

收息攻略 14:59 2023/08/22

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5厘銀色債券近日正式上市，錯過了銀債的讀者不用擔心，還有以下這批高息的定期存款任你選擇！

近日定期存款加息潮，蔓延至長存期，12個月、18個月及24個月存期，都見4.5厘新高。如果以50萬元存24個月，兩年合共收息$45,000！長存期而言，有以下10間銀行達到4厘水平。

最高息的港元長息（12個月或以上存期）
銀行存款期年利率存款額條件
招商永隆12個月4.5厘500萬元手機銀行開立，新舊資金均可
匯立銀行24個月
／18個月		4.5厘10元虛擬銀行，只有電子渠道
12個月4.3厘
富邦銀行12個月4.4厘50萬元手機銀行新資金
華僑銀行12個月4.4厘10萬元宏富理財客戶新資金
星展銀行12個月4.4厘5萬元網上/手機銀行新資金
Mox Bank12個月4.4厘1元新資金
24個月4.2厘
信銀國際12個月4.28厘1萬元銀債退款，需在分行開立
大眾銀行12個月4.1厘50萬元新舊資金均可
工銀亞洲12個月4.0厘300萬元理財金客戶開立
東亞銀行12個月4.0厘200萬元全新顯卓私人理財客戶
南洋商業銀行12個月4.0厘100萬元南商理財客戶新資金

【高息定期存款】5厘定存10幾款任你揀 拆解銀行加息背後原因

短存期高息　但長存期賺息更多

目前最高息的港元定期存款是20厘，但只屬1星期存期，實際賺息不多；3個月存期最高5.2厘，存百萬元收息約1.3萬元。以實際賺息金額而言，長存期更划算，以富邦的4.4厘而言，若存入100萬元，實際賺息高達$44,000。當然，長存期也意味着你要把資金鎖定1年，短存期則較靈活，流動性風險較低。

存款期年利率實際賺息金額（假設存入100萬元）優點／缺點
12個月4.4厘$44,000實際賺息金額較多／資金鎖定期較長
3個月5.2厘$13,000實際賺息金額較少／較早到期，流動性較佳
1星期13.8厘$2,646

現有資金可達4.5厘

現有資金也是以匯立及招商永隆最高，因為其4.5厘高息，不限於新資金，舊資金皆可。不過匯立屬2年期或18個月，如果是是1年期，則為4.3厘。

招商永隆的4.5厘現有資金也可開立，不過其門檻就相當高，如果起存額為100萬元，則有4.3厘，與富邦銀行、星展銀行及匯立銀行的現有資金優惠看齊。

富邦的現有資金4.3厘要在手機銀行開立，100萬元起存；星展的起存額最低，5萬元現有資金，1年4.3厘。

若是低門檻，還有以下這些選擇︰

低門檻高息之選（12個月存期）
銀行年利率存款額條件
星展銀行4.4厘5萬元網上新資金
Mox Bank4.4厘1元新資金
匯立銀行4.3厘10元虛擬銀行，只有電子渠道
信銀國際4.28厘1萬元銀債退款，需在分行開立
東亞銀行4.05厘2萬元至30萬元全新至尊理財客戶
招商永隆4.05厘1萬元手機銀行開立，不論新舊資金
大眾銀行4.0厘少於10萬元新舊資金均可
工銀亞洲3.8厘5萬元網上／手機銀行開立

美元5.1厘   低門檻4.8厘
美元定期存款的高息門檻沒那麼高，最高息的富邦5.1厘，3萬美元便可起存。若想門檻再低一點，可選創興上商或者南商，兩者都有4.8厘。

美元高息定期（12個月）
銀行年利率存款額條件
富邦銀行5.1厘3萬美元手機銀行新資金
華僑銀行5.0厘10萬港元等值宏富理財客戶新資金
工銀亞洲4.8厘100萬美元理財金客戶於網上或手機銀行開立
招商永隆4.8厘50萬美元手機銀行開立
南洋商業銀行4.8厘10萬港元等值分行新資金
上海商業銀行4.8厘1萬美元分行新資金

本文最後更新日期︰2023年8月22日

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欄名 : 存款收息

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