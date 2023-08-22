【定期存款】存50萬收息逾4萬　長存期4.5厘　毋需新資金（8月22日更新）

5厘銀色債券近日正式上市，錯過了銀債的讀者不用擔心，還有以下這批高息的定期存款任你選擇！

近日定期存款加息潮，蔓延至長存期，12個月、18個月及24個月存期，都見4.5厘新高。如果以50萬元存24個月，兩年合共收息$45,000！長存期而言，有以下10間銀行達到4厘水平。

最高息的港元長息（12個月或以上存期） 銀行 存款期 年利率 存款額 條件 招商永隆 12個月 4.5厘 500萬元 手機銀行開立，新舊資金均可 匯立銀行 24個月

／18個月 4.5厘 10元 虛擬銀行，只有電子渠道 12個月 4.3厘 富邦銀行 12個月 4.4厘 50萬元 手機銀行新資金 華僑銀行 12個月 4.4厘 10萬元 宏富理財客戶新資金 星展銀行 12個月 4.4厘 5萬元 網上/手機銀行新資金 Mox Bank 12個月 4.4厘 1元 新資金 24個月 4.2厘 信銀國際 12個月 4.28厘 1萬元 銀債退款，需在分行開立 大眾銀行 12個月 4.1厘 50萬元 新舊資金均可 工銀亞洲 12個月 4.0厘 300萬元 理財金客戶開立 東亞銀行 12個月 4.0厘 200萬元 全新顯卓私人理財客戶 南洋商業銀行 12個月 4.0厘 100萬元 南商理財客戶新資金

【高息定期存款】5厘定存10幾款任你揀 拆解銀行加息背後原因

短存期高息 但長存期賺息更多

目前最高息的港元定期存款是20厘，但只屬1星期存期，實際賺息不多；3個月存期最高5.2厘，存百萬元收息約1.3萬元。以實際賺息金額而言，長存期更划算，以富邦的4.4厘而言，若存入100萬元，實際賺息高達$44,000。當然，長存期也意味着你要把資金鎖定1年，短存期則較靈活，流動性風險較低。

存款期 年利率 實際賺息金額（假設存入100萬元） 優點／缺點 12個月 4.4厘 $44,000 實際賺息金額較多／資金鎖定期較長 3個月 5.2厘 $13,000 實際賺息金額較少／較早到期，流動性較佳 1星期 13.8厘 $2,646

現有資金可達4.5厘

現有資金也是以匯立及招商永隆最高，因為其4.5厘高息，不限於新資金，舊資金皆可。不過匯立屬2年期或18個月，如果是是1年期，則為4.3厘。

招商永隆的4.5厘現有資金也可開立，不過其門檻就相當高，如果起存額為100萬元，則有4.3厘，與富邦銀行、星展銀行及匯立銀行的現有資金優惠看齊。

富邦的現有資金4.3厘要在手機銀行開立，100萬元起存；星展的起存額最低，5萬元現有資金，1年4.3厘。

若是低門檻，還有以下這些選擇︰

低門檻高息之選（12個月存期） 銀行 年利率 存款額 條件 星展銀行 4.4厘 5萬元 網上新資金 Mox Bank 4.4厘 1元 新資金 匯立銀行 4.3厘 10元 虛擬銀行，只有電子渠道 信銀國際 4.28厘 1萬元 銀債退款，需在分行開立 東亞銀行 4.05厘 2萬元至30萬元 全新至尊理財客戶 招商永隆 4.05厘 1萬元 手機銀行開立，不論新舊資金 大眾銀行 4.0厘 少於10萬元 新舊資金均可 工銀亞洲 3.8厘 5萬元 網上／手機銀行開立

美元5.1厘 低門檻4.8厘

美元定期存款的高息門檻沒那麼高，最高息的富邦5.1厘，3萬美元便可起存。若想門檻再低一點，可選創興上商或者南商，兩者都有4.8厘。

美元高息定期（12個月） 銀行 年利率 存款額 條件 富邦銀行 5.1厘 3萬美元 手機銀行新資金 華僑銀行 5.0厘 10萬港元等值 宏富理財客戶新資金 工銀亞洲 4.8厘 100萬美元 理財金客戶於網上或手機銀行開立 招商永隆 4.8厘 50萬美元 手機銀行開立 南洋商業銀行 4.8厘 10萬港元等值 分行新資金 上海商業銀行 4.8厘 1萬美元 分行新資金

本文最後更新日期︰2023年8月22日

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