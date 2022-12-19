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如何與3-18歲小孩談「錢」？各年齡對應不同理財觀念教育

個人增值 09:00 2022/12/19

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近年來，理財概念不斷被提起，而大家會發現，理財知識在學校並沒有系統化教育。這時，家長將成為小孩理財的啓蒙教師，針對不同年齡段的小孩，應如何與他們談論金錢話題？如何讓他們從小養成良好的理財習慣？

3-5歲
學齡前的幼童還不能理解複雜的理財概念，但已經開始可以接受多樣化訊息，只需帶他們認識「錢」，例如錢的長相、不同金額的錢、分為紙幣和硬幣等。等小孩到5歲，接近上小學年齡時，可以開始教他們認識錢的大小，例如100元比10元大。

其次，可以經常帶小孩一起去超市購物，告訴小孩購物需要付錢、更大面額的紙幣可以買更多零食和玩具等，並讓孩子全程參與購物的過程，知道多少錢可以買多少物品。同時可以開始慢慢建立小孩存款的觀念，準備幾個存錢罐，一個給小孩，其他家庭成員也可以每人一個，為小孩做示範，與小孩一起完成存錢這個過程。

6-13歲
這個年齡段小孩已經認識數字和懂得計算，由於他們生活中逐漸有同學、朋友加入，會對小孩理財觀念有一定影響。所以這階段是家長教育小孩管理金錢黃金階段，這階段教育小孩的理財話題包括如下幾點：
1.給小孩零用錢，學會計劃使用
可以給小孩固定的零用錢，在使用之前，詢問他們打算如何使用，培養小孩「預算」的習慣。在使用之後，可以再和他們一起計算已經使用的金額和剩下的金額，教育他們「存錢」的重要性，引導小孩認識「銀行」這個角色，以及將錢存入銀行可以獲得利息這件事。
2.教育他們分辨「想要」和「需要」
多數小孩在獲得第一筆零用錢都會用光，家長不妨在小孩花錢過程中，引導他們去分辨自己需要和想要，讓小孩意識到，錢是有限的，不可能無限購買自己想要的一切。
3.告訴小孩通過勞動獲得金錢
如果小孩想要更多的零用錢，可以讓他們通過幫助做家務來獲得這些報酬，讓他們明白賺錢要通過勞動獲取。
4.過年或生日收到的錢如何規劃
當小孩生日或過年收到利是錢時，不要讓小孩直接全數上交，應該趁機會教育他們如何使用這筆錢，是用於支付自己的學費、滿足自己最近的願望還是用於存錢。
5.切勿與同學、朋友攀比
小孩可能開始與其他同年齡層的小孩攀比，父母開始向孩子説明家庭的獨立性和各異。
6.貨比三家 不受騙
讓小孩了解購物前貨比三家的重要性，可以帶領小孩在折扣期間購物，讓他們看到省錢的過程。同時要警惕，不是所有東西愈便宜愈值得，很多過於便宜的東西可能有詐。

14-18歲
這是小孩由青少年走向成年的階段，他們開始自己做財務決定，賺錢、學習如何獲取各項資訊，並對自己的未來做出選擇。家長的正確指導和經驗總結及分享也非常重要。
1.有記賬的好習慣
在小孩開始有自己管理的一筆錢後，特別是如果有工作收入後，告訴他們記帳的重要性，清楚自己的每一筆錢的走向，才能更好管理自己的財產。
2.懂得儲存應急錢的重要性
這階段可能小孩開始收到自己在社會上工作獲得的第一筆收入，難免衝動消費，要提醒他們要預留至少三個月生活費做應急錢，以應不時之需。
3.了解複利的力量
和孩子解釋複利概念，愈早開始儲蓄，賺取的利息就愈多。和孩子討論他可以存下多少錢？這樣做是否值得？
4.投資有風險
小孩可能慢慢開始接觸到投資相關領域，與他們探討投資的風險、好處和費用等。例如讓小孩知道分散投資的重要性，「不要將雞蛋放在一個籃子内」。還有股票、基金、期權、期貨、遠期和保險等區別，同時要提醒他們提防社會上一些投資詐騙，不要輕信其他人的投資建議，通常好的投資建議不會隨意流傳。

 

責任編輯：梁政琪

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