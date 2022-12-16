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【消費陷阱】忽略「魔鬼條款」誤墮陷阱？ 拆解《不合情理合約條例》的作用

精明消費 14:58 2022/12/16

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有沒有試過曾經被一些消費優惠，或標榜稍縱即逝的快閃獎賞吸引，而誤墮相關消費合約條款內的「魔鬼條款」，作出倉卒的消費決定？消委會近就發表文章，提醒若消費者不幸面對極為不公、苛刻或不合情理的合約條款，可援引《不合情理合約條例》，循法律途徑向商戶討回公道。

何謂「不合情理」？
消委會進一步解釋，儘管1995年生效的《不合情理合約條例》未有訂明何謂「不合情理」，普遍可被理解為「不按良心所做之事」，不一定涉及不誠實、欺詐或蓄意的不當行為，亦不受普通法及衡平法的傳統概念所約束。因此，法庭在衡量某合約或條款是否不合情理時，會考慮在訂立合約時所有相關及可合理預見的情況，例如消費者與商戶之間的議價能力、消費者對條款的認識、商戶有否施加不當影響，及消費者是否可從其他商戶購買類似貨品或服務。

根據案例，商戶必須知悉或應知悉並且故意利用消費者處於弱勢的議價地位促成不合情理的交易，單純條款不公平或消費者處於弱勢未必足以構成「不合情理」。

條例適用於各行業消費合約
《條例》廣泛應用於各行各業的消費合約爭議，包括金融、時光共享、美容及健身行業。消委會作為信託人的消費者訴訟基金向消費者提供法律協助的案件中，亦不時引用《條例》為消費者成功爭取公義的審判結果。

不過，雖然《條例》能夠保障消費者在遇到不合情理合約或條款時的法律權益，但消委會仍提醒，消費者需負有舉證責任，並且須通過漫長及昂貴的民事訴訟討回公道。

至於案情是否構成「不合情理」，個別交易的事實情況及法庭的看法尤其關鍵。即使法庭判定商戶某條款不合情理，消費者亦未必能如願撤銷整份合約及退款。故消費者應時刻保持警惕，在簽署合約前應仔細閱讀及了解條款細則，考慮是否需要相關的產品或服務、以至個人負擔能力，如有需要建議諮詢獨立意見才作消費決定。

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