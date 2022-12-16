消委會：21間信用卡現金回贈比較 恆常回贈相差26倍 邊張卡回贈最高？

信用卡經常推出現金回贈，是相當吸引的一環優惠，不過回贈的方式五花八門，市民經常難以比較到底哪一種比較優惠。消委會近日整合20間發卡機構的資料，及檢視1間銀行的相關網頁，發現恆常現金回贈比率更可相差逾26倍，習慣簽卡的朋友必須留意。



一般現金回贈最高達6%、最低0.22%

消委會發現，信用卡恆常簽帳現金回贈比率最高達6%，為富邦銀行白金卡及Titanium卡，最低的回贈比率僅得0.22%，為中國建設銀行eye信用卡及tiramisu信用卡），回贈比率最大差距達逾26倍，另有15間部分發卡機構的恆常現金回贈比率則介乎0.4%至0.5%，即$200至$250簽賬兌換$1現金回贈。



恆常現金回贈，為發卡機構根據其定義的「合資格簽賬」，乘以若干百分比或指定兌換率。消委會亦指出同一發卡行的不同信用卡，現金回贈比率可以有很大差異，市民應細心留意。

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同類簽帳回贈率差達11倍

另外，不同類別的簽帳回贈金額亦有不同，消委會換算八大類別消費下兌換$1現金回贈所需的平均港幣簽帳金額，發現即使屬同類消費，兌換現金回贈率最高相差可達11倍。



餐飲食肆類回贈差距達六倍

對比恆常計劃中，透過餐飲／食肆類簽賬兌換$1現金回贈，平均所需簽帳金額，最低為$33.33，（東亞銀行i-Titanium卡），至最高$225為銀行i-Titanium卡（中國建設銀行tiramisu信用卡），兩者相差接近6倍；

在限時計畫同類別平均兌換$1現金回贈所需簽帳金額，差距更加大，最低者$8.33，為東亞銀行World Mastercard、Visa Signature及銀聯雙幣鑽石卡，最高達$100，AEON信貸財務（亞洲）AEON CARD WAKUWAKU），差距達11倍。



網上簽帳類別差距逾8倍

若以網上簽帳比較，恆常計劃現金回贈平均所需簽帳金額，由最低僅需簽帳$31.25（富邦銀行白金卡及Titanium卡），最高要達$250（香港上海滙豐銀行卓越理財、EveryMile、Visa Signature、白金Visa及Red），才可兌換$1，差距逾8倍。



另外最少有3間發卡機構的網上簽帳需以外幣結算，才當作「合資格簽帳」，雖然提供的獎賞比例，較一般本地簽帳所得的獎賞比例高1至2倍或更多，但消委會提醒市民，海外簽帳涉及手續費及匯率問題，應避免因賺取額外獎賞，而付出高昂手續費，得不償失。



限時優惠條件較多

部分限時計劃獎賞看較優惠，但附帶條件一般較多，例如大多設回贈上限、單一最低簽帳或每月合資格簽帳額要求，亦較恆常計劃高；回贈亦普遍需較長時間才能發放。消費者最好定期留意發卡機構公布的資料，參閱獎賞有效期，以免獎賞逾期作廢。

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