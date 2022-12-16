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DBS信用卡網上簽賬高達6%回贈 迎新優惠$1000Klook禮物卡+禮券

精明消費 12:30 2022/12/16

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聖誕節將至，係時候買定禮物送親戚朋友，又係一筆大支出，有咩辦法慳小小錢？現DBS信用卡推出多重優惠，只要用DBS Live Fresh信用卡消費，網上簽賬可享高達6%回贈，新客戶仲有精彩迎新禮遇。

迎新優惠
新用戶在2023年1月2日或之前成功申請DBS Live Fresh 信用卡，首3個月簽賬並於首月內登記及啟動DBS Card+帳戶 ，即享豁免首年年費及精彩迎新優惠：
1.600元「一扣即享」金額
於新卡發出後3個月內簽賬滿4,800元，「一扣即享」金額將以300元分兩次推送。
2.1,000元 Klook禮遇
於新卡發出後3個月內簽賬，滿4,800元 / 1,800元 (只適用於大專生專用申請表格申請)免費換領一張600元Klook禮物卡或4張100元Staycation禮劵。

高達6%回贈
推廣期：由即日起至2022年12月31日
1.自選獎賞額外5%現金回贈
只需在Card+登記並揀選心儀交易類別一次，隨後每月選取之交易類別即可享額外5%現金回贈。你亦可隨時更改選擇類別，新類別將於下個月的第一天開始生效。
自選7大網上交易類別包括：超市簽賬、餐飲簽賬、娛樂簽賬、服飾簽賬、旅遊商戶簽賬、外幣簽賬及慈善捐獻。
2.網上外幣簽賬1%無上限回贈
憑DBS Live Fresh信用卡於網上以外幣簽賬，無須登記，即可享1%無上限回贈！
所有簽賬類別之消費均可自動獲享基本0.4%現金回贈，而網上外幣簽賬更可享1%無上限回贈^，連同自選額外5%回贈，即享高達6%回贈。

更多詳情：按此

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