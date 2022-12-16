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【聖誕節2022】新地十二大商場2,000萬做聖誕推廣　各商場佈置別具特色

精明消費 12:02 2022/12/16

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為迎接聖誕消費旺季，今年新地十二大商場（東港城、上水廣場、北角匯、將軍澳中心、PopWalk天晉滙、Mikiki、屯門卓爾廣場、屯門錦薈坊、荃錦中心、新領域廣場、life@KCC及joy@KCC）投入2,000萬元作聖誕推廣。

東港城、life@KCC

其中，東港城為大家帶來芬蘭傳統的聖誕佈置「HOHOHO! Amazing Christory Museum!」，並推出一系列北歐節日精品換領及手作坊，為本地家庭提供特別的節日玩樂消遺。life@KCC推出聖誕「森」動旅程，帶來首度來港的西班人氣森林系插畫師Mia Charro作品，更聯乘香港園藝治療協會，藉植物治癒「森」靈，釋放壓力改善身心健康。

北角匯、將軍澳中心

北角匯及將軍澳中心則分別恐龍及爬蟲類動物為主題，吸納好動及熱愛大自然的年青客群。北角匯推出「十二隻恐龍過聖誕」主題裝置，12組不同品種的恐龍置身場內聖誕花園，更將琅琅上口的經典兒歌《十二隻恐龍去野餐》完美重現，推出與「龍」野餐美食換領；將軍澳中心則以大自然及爬蟲類動物為主題，舉辦「A FairyTAIL Christmas」展示8款世界各地稀珍明星「爬爬」守宮、蜥蝪、變色龍，部分更屬二級保護動物，市民更可親手撫摸和餵食各種爬蟲小動物，與牠們零距離接觸。

Mikiki、卓爾廣場

新蒲崗Mikiki與屯門卓爾廣場推出「KAKAO FRIENDS韓遊假期」主題裝置，由KAKAO FRIENDS 一眾角色帶大家暢遊首爾及釜山旅遊熱點，12月期間將聯乘韓國觀光公社（香港支社）展示至新至潮韓國觀光熱點與冬日節目主題展覽，更會聯同旅行社推出精選旅遊優惠。

上水廣場、PopWalk天晉滙

上水廣場聯乘風靡日本女生的Sonny Angel，於聖誕節打造「Sonny Angel 甜粉聖誕派對」，邀請各位粉絲親臨商場與6個以全新節日造型登場的Sonny Angel於多個室內及室外巨型主題裝置作近距離接觸！而PopWalk天晉滙則將各期商場打造成「Joy to the Town PopWalk Christmas Park 炫彩聖誕樂園」，設5大打卡及遊樂專區。而海天晉滙露天長廊更特設一條13米長的繽紛迷宮等待大家探索，再加上色彩繽紛的七彩滑梯。

按圖看各商場特色佈置

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