【iOS 16.2】iPhone軟件更新多項功能　蘋果能否帶起手機唱K熱潮？

Apple的iPhone軟件更新，近年都是沒什麼大變動，予人感覺「都係咁啦」，不過， 在12月12日發布 iOS 16.2 更新，一口氣提供多達10個實用新功能及效能提升。比如全新概念的memo pad「無邊記」，Apple Music 可「即唱」卡拉OK！而lock screen 鎖定畫面更多實用小工具，iPhone 14 Pro / Pro Max 的AOD 常亮屏幕更有獨家新功能。

Apple Music即唱功能包含多首廣東歌

當然今次更新最重要的便是 Apple Music的即唱功能。iPhone用家只要是 Apple Music 付費訂戶，就可以免費享用這個功能。使用該功能時，可以獨立調整原曲的人聲音量，甚至只播放伴奏音樂，有如去卡拉OK一樣。Apple 更準備了超過 50 張即唱專屬歌單，且不只歐美歌曲，香港用家也可馬上點唱大量廣東歌如： MC 張天賦《記憶棉》、林家謙《下一位前度》、Mirror《Warrior》、姜濤《蒙著嘴說愛你》、COLLAR 《Call My Name》、盧瀚霆《永順街39號》，以及經典金曲張國榮的《Monica》。

Apple Music 即唱功能可調整人聲：用户現可控制歌曲的人聲音量。Apple Music 收錄的數百萬首歌曲中，用戶可以跟著原唱聲音伴唱、自己主唱，或是混合伴唱。而且具備實時歌詞，用户可利用動畫歌詞高唱心水歌曲，動畫歌詞會隨歌唱聲節奏起舞。同步唱出的人聲可與主唱分開顯示，讓用户更容易跟唱。

連接Apple TV仿如去K房

不要以為即唱只能在手機上玩，更可以透過家中的大電視以Apple TV來玩，這樣一來唱歌便毋須去K房了。根據蘋果資料，即唱適用在 iPhone、iPad 和 Apple TV 4K 設備上，系統需要 iOS 16.2、iPadOS 16.2、tvOS 16.2 或以上版本。

現時各大主要聽歌平台中，除了 Apple Music有唱歌功能外，還有騰訊旗下的JOOX也包括K歌功能。而JOOX早於2017年已加入「K歌」功能滿足K迷，上載大量K歌，可以安在家中讓大家可以隨時唱K兼錄音，更可公開給人欣賞或和素未謀面的人隔空合唱！近年新加入「拍住唱」功能，可以自拍之餘，更可找來朋友一齊唱一齊拍片，可以隨時自組一隊MIRROR也可以。

蘋果 Apple Music 即唱功能可否後先至，很視乎果迷朋友們有幾愛 Apple Music 服務。但若蘋果能將所有新派台歌都支援這個服務，相信會對傳統K房會構成壓力，要唱新歌，用iPhone便行，何須往K房？

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