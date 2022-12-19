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OK便利店領八達通消費券 賞總值$15現金券 yuu4,000分換電影專場戲票

精明消費 07:30 2022/12/19

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.OK便利店：領取八達通消費券 賞總值15元現金券

即日起至12月22日，到OK便利店，用八達通拎消費券，賞總值15元OK現金券。

現金券1：包裝飲品或酒精類產品5元現金券
現金券2：雪糕/鮮奶/鮮豆漿/乳酪類產品5元現金券
現金券3：零食類產品5元現金券

    點擊圖片放大
    +2

2. yuu：4,000分換電影專場戲票《無敵貓劍俠：8+1條命》 

依家可以用4,000積分就可以兌換到12月24日聖誕大電影夢工場最新動畫《無敵貓劍俠：8+1條命》 (粵語版)會員專屬特別場戲票一張。

會員專屬特別場詳情： 
時間：2022年12月24日（星期六）下午3時45分 
地點： 又一城 FESTIVAL GRAND CINEMA  
(九龍九龍塘達之路80號又一城UG層)  

領取戲票詳情： 
時間：2022年12月24日（星期六）下午2時45分至3時45分 (逾時不候) 
地點：又一城 FESTIVAL GRAND CINEMA 門口 yuu會員特設領票處 

    點擊圖片放大

3.百佳：會員激筍價  低至半價選購

即日起至12月16日，易賞錢會員多款產品享低至半價優惠。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

 

撰文：hket小編

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