OK便利店領八達通消費券 賞總值$15現金券 yuu4,000分換電影專場戲票

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.OK便利店：領取八達通消費券 賞總值15元現金券

即日起至12月22日，到OK便利店，用八達通拎消費券，賞總值15元OK現金券。



現金券1：包裝飲品或酒精類產品5元現金券

現金券2：雪糕/鮮奶/鮮豆漿/乳酪類產品5元現金券

現金券3：零食類產品5元現金券

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2. yuu：4,000分換電影專場戲票《無敵貓劍俠：8+1條命》

依家可以用4,000積分就可以兌換到12月24日聖誕大電影夢工場最新動畫《無敵貓劍俠：8+1條命》 (粵語版)會員專屬特別場戲票一張。



會員專屬特別場詳情：

時間：2022年12月24日（星期六）下午3時45分

地點： 又一城 FESTIVAL GRAND CINEMA

(九龍九龍塘達之路80號又一城UG層)



領取戲票詳情：

時間：2022年12月24日（星期六）下午2時45分至3時45分 (逾時不候)

地點：又一城 FESTIVAL GRAND CINEMA 門口 yuu會員特設領票處

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3.百佳：會員激筍價 低至半價選購

即日起至12月16日，易賞錢會員多款產品享低至半價優惠。

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撰文：hket小編

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