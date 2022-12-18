【理財規劃】有伴侶但嚮往不婚　3個未婚情侶必睇的財務陷阱　

在現今開放的社會下，一對情侶結婚與否都是兩口子自行決定。兩人一起時間愈久愈覺得不需要一張紙來確認關係。正是這一個狀態的你，又有否想過兩人之間在財政上或許會面對3大財務陷阱呢？了解以下3大要點，或許可以保障情侶雙方的關係，而且為你們感情昇華到另一階段。

美國成年人同居的比例增加59%

根據CNBC文章指出，外國一間財務顧問公司Being in Abundance的註冊理財規劃師Michelle Petrowski指，現時情侶同居率不斷上升，許多情侶因為看不到結婚的好處而選擇不結婚。不過，當中又警告一些決定婚前同居或承諾沒有結婚打算的情侶，需要為未來做好準備，否則將來可能或會面臨挑戰。

美國民調機構Pew Research Center數據顯示，在過去的二十年裡，愈來愈多的美國夫婦在婚前同居。當中已婚美國成年人的比例由1990年代的近60%，下降至2019年的不到一半。同期，18至44歲的美國成年人與伴侶同居的比例增加59%。

正因如此，Michelle Petrowski指出了3個嚮往不婚的情侶或會面對的財務陷阱。

1. 不能根據伴侶工作性質 申領社會保障福利

Michelle Petrowski提到，一對已結婚最少10年的伴侶，可以有權根據自己配偶或前配偶的工作經歷領取社會保障福利，包括配偶或死亡撫恤金。例如，香港公務員福利下的「孤寡撫恤金計劃」，將會在供款人或在計劃下擁有保留利益的前供款人身故後開始發放。撫恤金會首先發放給該員的遺孀。如遺孀已身故或再婚，則撫恤金將會停止發放，但如該員遺下子女，則有關的撫恤金福利將會改由遺孤享有。

相反，若一對未婚伴侶即使在一起10年以上或已分手後均無法獲得這些社會保障福利。

2. 無法繼承伴侶遺產

提到伴侶間的財政狀況，繼承遺產相信都是大家第一時間想到的事情之一。Michelle Petrowski提到，不論伴侶的任何一方的資產是分開還是一起購買的財產，未婚伴侶都需要有關正確產權和法律文件的指導，以保護雙方。她指出，若果在沒有遺囑的情況下離世，而且並沒有進行任何計劃下突然身故，那麼伴侶的其中一方或許會突然失去支柱，變得一無所有。

根據香港沒有訂明遺囑執行人的情況下，發給遺產管理人，而該遺產管理人通常是死者的近親（如配偶、孩子或父母）。但若果是沒有結婚的情況下，則或許未能獲得伴侶的遺產。另外，Michelle Petrowski亦有提到，在美國可以選擇同居協議，類似針對未婚夫婦的婚前協議，或者一份涵蓋一方死亡後財產損失的遺囑，不過詳情需要諮詢當地的遺產規劃律師，因為具體的法律因州份而異。

3. 無法繼承伴侶個人退休帳戶資產

正如以上提到的遺產處理，伴侶的個人退休帳戶資產都是一樣，若果伴侶並非合法夫婦，或許不能繼承伴侶的退休金。例如，在香港的退休保障，即強積金制度下，若計劃成員不幸身故，有關的累算權益便成為其遺產的一部分，其處理方式與處理其他遺產項目，如銀行戶口存款、股票或物業等大致相同。

在一般情況下，已故計劃成員的直系親屬，按優先次序，為該人士在生的配偶、子女、父母、兄弟姊妹，可向遺產承辦處申辦遺產管理書，成為「遺產代理人」，再向強積金受託人辦理提取累算權益的手續。

相反，對於未婚夫婦來說，要繼承個人退休帳戶資產或許變得複雜和困難。

責任編輯：區祖飛

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