【保險保障】友邦香港「AIA開餐保」提供用餐相關意外住院現金保障　保費$3

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友邦香港宣布，推出業界首個針對用餐意外住院現金保障—「AIA開餐保」，每人每次訂座的保費僅需3元，如因在指定訂座餐廳用餐感染「2019冠狀病毒病」、於訂座餐廳範圍內發生意外而導致身體受傷或食物中毒，以及前往或離開訂座餐廳途中遇上交通意外而需住院或因而身故，均可獲提供意外住院現金或意外身故保障。
用戶成功連結AIA Connect及OpenRice賬戶，其後透過OpenRice完成在香港餐廳的訂座，在OpenRice「成功訂座」頁面將會見到「AIA開餐保」推廣，點擊後被轉至友邦香港網頁了解詳情，快至2分鐘即可完成投保「AIA開餐保」。
由即日起至2023年1月31日，於推廣期間每次投保「AIA 開餐保」可額外獲贈Rice$3，安心享用美食之餘亦可得到獎賞。
「AIA開餐保」主要特點
在訂座餐廳用餐感染「2019冠狀病毒病」
於訂座餐廳範圍內發生意外而引致身體受傷
交通意外（前往或離開訂座餐廳途中）
因為於訂座餐廳用膳而食物中毒
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欄名 : 保險快訊