【保險保障】友邦香港「AIA開餐保」提供用餐相關意外住院現金保障　保費$3

友邦香港宣布，推出業界首個針對用餐意外住院現金保障—「AIA開餐保」，每人每次訂座的保費僅需3元，如因在指定訂座餐廳用餐感染「2019冠狀病毒病」、於訂座餐廳範圍內發生意外而導致身體受傷或食物中毒，以及前往或離開訂座餐廳途中遇上交通意外而需住院或因而身故，均可獲提供意外住院現金或意外身故保障。

用戶成功連結AIA Connect及OpenRice賬戶，其後透過OpenRice完成在香港餐廳的訂座，在OpenRice「成功訂座」頁面將會見到「AIA開餐保」推廣，點擊後被轉至友邦香港網頁了解詳情，快至2分鐘即可完成投保「AIA開餐保」。

由即日起至2023年1月31日，於推廣期間每次投保「AIA 開餐保」可額外獲贈Rice$3，安心享用美食之餘亦可得到獎賞。

「AIA開餐保」主要特點

保障內容：如因以下意外而住院，「AIA 開餐保」就每位受保人提供每日800元意外住院現金賠償，保障期內索償日數最高為10日，就同一受保人，所有「AIA開餐保」保單合計每個年度之最高索償日數為40日。保障範圍包括：

在訂座餐廳用餐感染「2019冠狀病毒病」 於訂座餐廳範圍內發生意外而引致身體受傷 交通意外（前往或離開訂座餐廳途中） 因為於訂座餐廳用膳而食物中毒

如受保人在保障期內因以上意外而不幸身故，「AIA 開餐保」將支付1萬元意外身故保障

除客戶可以作為保單持有人及主要受保人外，其配偶及未成年、未婚子女亦可於保單申請時登記為附加受保人

理賠簡單快捷：客戶經手機填寫賠償申請表及提供相關證明文件，一站式申請手續簡易快捷（意外身故索賠表格可於線上下載）

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