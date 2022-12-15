  • 16°C
香港時間 : 20221215日 (週四) 18:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【保險保障】友邦香港「AIA開餐保」提供用餐相關意外住院現金保障　保費$3

保險 17:28 2022/12/15

分享：

分享：

友邦香港宣布，推出業界首個針對用餐意外住院現金保障—「AIA開餐保」，每人每次訂座的保費僅需3元，如因在指定訂座餐廳用餐感染「2019冠狀病毒病」、於訂座餐廳範圍內發生意外而導致身體受傷或食物中毒，以及前往或離開訂座餐廳途中遇上交通意外而需住院或因而身故，均可獲提供意外住院現金或意外身故保障。

用戶成功連結AIA Connect及OpenRice賬戶，其後透過OpenRice完成在香港餐廳的訂座，在OpenRice「成功訂座」頁面將會見到「AIA開餐保」推廣，點擊後被轉至友邦香港網頁了解詳情，快至2分鐘即可完成投保「AIA開餐保」。

由即日起至2023年1月31日，於推廣期間每次投保「AIA 開餐保」可額外獲贈Rice$3，安心享用美食之餘亦可得到獎賞。

「AIA開餐保」主要特點

  • 保障內容：如因以下意外而住院，「AIA 開餐保」就每位受保人提供每日800元意外住院現金賠償，保障期內索償日數最高為10日，就同一受保人，所有「AIA開餐保」保單合計每個年度之最高索償日數為40日。保障範圍包括：

在訂座餐廳用餐感染「2019冠狀病毒病」

於訂座餐廳範圍內發生意外而引致身體受傷

交通意外（前往或離開訂座餐廳途中）

因為於訂座餐廳用膳而食物中毒

 

  • 如受保人在保障期內因以上意外而不幸身故，「AIA 開餐保」將支付1萬元意外身故保障
  • 除客戶可以作為保單持有人及主要受保人外，其配偶及未成年、未婚子女亦可於保單申請時登記為附加受保人
  • 理賠簡單快捷客戶經手機填寫賠償申請表及提供相關證明文件，一站式申請手續簡易快捷（意外身故索賠表格可於線上下載）

＝＝＝＝＝

【ET財智Talk】明年首季港元拆息升幅放緩？ 經絡按揭轉介曹德明拆解 HIBOR「短跌長升」及樓價走勢！

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 保險快訊

最新專欄文章 更多

【保險保障】富衛推精神健康保障方案　門診診症可獲高達80%賠償
2022/11/30
【保險保障】富衛推精神健康保障方案　門診診症可獲高達80%賠償
【保險保障】友邦推新壽險　近4倍高槓桿人壽保障具市場競爭力
2022/11/23
【保險保障】友邦推新壽險　近4倍高槓桿人壽保障具市場競爭力
【保險優惠】Blue儲蓄保險加碼　首年保證派息率最高6%
2022/11/09
【保險優惠】Blue儲蓄保險加碼　首年保證派息率最高6%
【保險保障】富越儲蓄計劃（6年及12年繳）新登場　較短保費繳付年期選項更添靈活性
2022/10/26
【保險保障】富越儲蓄計劃（6年及12年繳）新登場　較短保費繳付年期選項更添靈活性
【保險保障】友邦新儲蓄保　第100個保單年度預期回報率逾7%
2022/10/05
【保險保障】友邦新儲蓄保　第100個保單年度預期回報率逾7%
交通事故 保險公司 openrice 美食 冠狀病毒 餐廳 食物中毒

下一篇文章

【外幣兌換】ZA Bank推0手續費貨幣兌換服務　年底前以港元兌美元可享成本價優惠
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【聖誕節2022】12月旅遊保優惠一覽 搶限量$1旅遊保、單次旅程保費低至兩折
【聖誕節2022】12月旅遊保優惠一覽 搶限量$1旅遊保、單次旅程保費低至兩折
【ETF】想short美股有新門路　首批單一股票ETF掛牌　可買1倍反向Tesla
【ETF】想short美股有新門路　首批單一股票ETF掛牌　可買1倍反向Tesla
【MPF】宏利強積金表現大檢閱 29隻基金點揀好？ 有3隻是長期冠軍
【MPF】宏利強積金表現大檢閱 29隻基金點揀好？ 有3隻是長期冠軍
【外幣兌換】ZA Bank推0手續費貨幣兌換服務　年底前以港元兌美元可享成本價優惠
【外幣兌換】ZA Bank推0手續費貨幣兌換服務　年底前以港元兌美元可享成本價優惠
【MPF】滙豐強積金表現大檢閱 一隻基金完勝港股 10年平均每年升10%
【MPF】滙豐強積金表現大檢閱 一隻基金完勝港股 10年平均每年升10%
儲蓄保險呃人？何解有此講法？了解儲蓄保3大伏位　防墮推銷陷阱
儲蓄保險呃人？何解有此講法？了解儲蓄保3大伏位　防墮推銷陷阱
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款