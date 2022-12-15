6成港人聖誕消費意欲增 最愛聖誕大餐 最想要的禮物係呢一樣

隨着防疫措施遂步放寬，入餐廳不用再掃安心出行，相信今年聖誕節氣氛會更加濃厚。有機構最近進行有關男女的聖誕消費預算、熱門禮物及活動調查，結果顯示不論男女都有意欲提高慶節消費，出外享用聖誕大餐過節。

友約會公司香港婚活(HK Romance Dating)進行一項調查顯示，分別有6成男女今年聖誕消費意欲較去年高，當中近3成男士稱較去年增加20%，有超過3成女士表示較去年增加10%。消費增加的主因包括疫情阻礙外遊，故留港消費，以及政府發放消費券刺激消費。6成受訪者指今年較去年，28%男士會增20%，33%女士則會增10%，主因是疫情阻外遊，會在香港消費，刺激消費。

電子產品為聖誕禮物大熱

對於男女最想收到的聖誕禮物，調查發現，32%男士最想收到電子產品，19%則稱最想收手錶；26%女士最想收到珠寶首飾，17%則稱最想收電子產品。電子產品成為今年男女聖誕禮物大熱。

最想吃聖誕大餐慶祝

除此之外，最想與心儀對象如何度過聖誕節方面，分別逾3成半及近2成男女稱想到餐廳吃聖誕大餐慶祝，較去年分別上升12%及7%；另外15%和19%男女最希望和對象到海外旅遊。

聖誕花費未及疫前水平

雖然男女想外出過聖誕的意欲普遍上升，但近八成受訪者預計今年聖誕，消費將不多於3,000元，超過2成受訪者無送禮物計畫。在疫情反覆及經濟不景影響下，花費相對審慎，仍未重返疫前一般在聖誕花費$4000至$5000的水平。

有關調查於11月中至12月初，透過電話及網上問卷形式訪問533名香港男女。香港婚活創辦人張惠萍指，有受訪者指疫情阻礙他們認識對象，不少港人在過去兩三年維持單身，但隨著疫情緩和及放寬防疫政策，她指普遍大型配對活動受歡迎。



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