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【好去處】朗廷酒店 × 梵高主題Staycation 入住送梵高主題禮品套裝

精明消費 17:00 2022/12/17

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香港朗廷酒店與Klook聯乘，推出人氣梵高主題住宿，主題客房內設多個特色布置，房內更有增強實景主題裝飾畫及主題投影機，猶如沉浸於梵高印象派藝術氛圍之下。入住會送精美梵高主題禮品套裝，另外更可以798元加購梵高主題特色雙人下午茶。

客房共分3個主題，分別為星夜主題（The Starry Night）、鳶尾花主題（Irises）和向日葵主題（Sunflowers）。特色布置便有梵高主題設計的枕頭套及床冚，更有增強實景主題裝飾畫及主題投影機。只需下載應用程式，就可以於房間內享受AR體驗，仿似置身於梵高藝術館，沉醉於梵高的印象派畫風。

酒店大堂設有「Flavours of Langham」快閃店，可率先購買一系列梵高主題禮品。凡預訂梵高主題Staycation，即可獲贈梵高主題禮品套裝，包括主題手挽袋、氣泡酒及主題智能溫度顯示真空保溫瓶，共有3款，更可以優惠價555元額外追加梵高主題限量版自動機械鑽石腕錶。

梵高主題住宿每晚只需1,425元起，即可入住指定房型，連翌日於The Food Gallery雙人自助早餐，入住日期由即日至2023年2月28日，橫跨聖誕、除夕及情人節，可沉浸於梵高的藝術氣息之中與摯愛共度佳節。

香港朗廷酒店
地址：尖沙咀北京道8號
電話：2375 1133
預訂連結：按此

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    +2

作者、責任編輯：張頌婷

（節錄）

【原文：朗廷酒店梵高主題Staycation AR實景裝飾兼送禮品 （收費文章）】

【ET財智Talk】明年首季港元拆息升幅放緩？ 經絡按揭轉介曹德明拆解 HIBOR「短跌長升」及樓價走勢！

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