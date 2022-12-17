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【職場技巧】年尾打工仔傾Appraisal　如何同老闆傾加人工？

個人增值 10:00 2022/12/17

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臨近年尾，打工仔又來到做年度評估（Appraisal）的時候，如果想在此時與老闆要求升職加薪的話，到底有何秘訣？美國紐約時報暢銷書《I Will Teach You To Be Rich》作者Ramit Sethi就分享了要求加人工的一些談判策略。

  1. 提前約老闆見面

Ramit Sethi坦言，要成功與老闆傾加人工要在提出前的3至6個月就開始部署，約見你的經理並與他討論可以如何提高自己的績效，以衡量自己在工作中的表現及他們對你的期望。他建議可以這樣開展對話：「我好希望自己能在此工作中表現出色，我想知道我需要做些甚麼才能做到。我們可以就此談一下嗎？」

  1. 與老闆共同訂立2至3個可操作目標

他又指，在會面期間你可以與老闆一起列出2至3個可操作的目標，而當你在努力實現這些目標的時候，你可以每隔數周就通過電子郵件向老闆匯報你的進度。這樣一來，你就有了一份屬於自己的績效紀錄，以便在要求加薪時作為參考。

  1. 了解與你職位相稱的人的工作

同一時間，你亦應該要研究一下其他與你同職位的同事的工作，如果發現自己所做的比其他人多可以與老闆分享，並要求就此討論一下薪酬調整。

Ramit Sethi指出，你不需要以對抗的態度去與老闆商討，而是用談判的方法，而談判是一種藝術。他又表示，如果你的老闆在你做了以上工作後都不能加你人工，那可能是因為他們沒有預算或權力這樣做。這意味着你需要好好決定自己是否仍要繼續打這份工。

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