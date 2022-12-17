【日本自由行】東京澀谷工業風新酒店　雙人房每晚$570起

去旅行揀酒店，也是Plan行程中的一大樂事。闊別日本東京兩年多，再次重遊，縱使受疫情影響，但無論是新宿、澀谷、原宿或池袋等地，新登場的酒店也不乏，揀酒店這項任務就變得更艱巨。這次推介位於澀谷的新酒店all day place shibuya，主打悠閒工業風。

地點就腳、近車站，絕對是揀下榻酒店的最重要因素之一。於今年4月尾開幕的澀谷all day place shibuya酒店，正正位處東京Metro澀谷站B1出口旁，就算步行往JR澀谷站的宮益坂口，亦僅需5分鐘而已。喜歡到原宿、表參道等的Shopping精，也只是一站之遙，自問腳骨力好，更可徒步前往，大約15分鐘便到達，非常方便。

all day place shibuya與日本東京銀座MUJI酒店同屬UDS集團，旗下的出品還有日本橋輕奢華酒店HAMACHO HOTEL，以及新鮮滾熱辣、剛於11月在石川縣金澤市落成的治癒系設計酒店SOKI KANAZAWA等，同樣走北歐簡約風格，難怪成為近期旅客住宿的新寵。

客房類型多元化

樓高14層的酒店合共有160個房間，房型多達13種，可容納1至4人，客房面積由12.2平方米至21.4平方米不等。另外設有兩款空間較大的特色房型，其中最大間的Party Suite，可供4人入住，佔地57.5平方米，設有Island式廚房，方便烹調簡單的食物。房內亦設有下拉式巨型熒幕及便攜式投影機，就算旅行煲劇也無難度。

而53.7平方米的Weekend Suite，則設有一張大床，供2人入住，感覺有點像高級Service Apartment，預算充足又想住得鬆動一點的，不妨考慮這款房型。對室內設計有更高要求的住客，還可考慮由日本新晉策展人KIAN打造的Styling Room，房內有特色掛畫，被鋪亦會換上不同花紋，充滿品味，為喜歡藝術的朋友帶來家的感覺。

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響應環保減碳

除了整體夠新潮及年輕化外，all day place shibuya也走在潮流的尖端，非常着重環保低碳概念。為了減少塑膠廢物，房間內不設樽裝水供應，但設有公共飲水機，供住客自攜器皿自助裝常溫水。旁邊亦有自動販賣機，售賣多款Mikkeller的啤酒，隨時可小酌一番。房內日常用品也僅得竹炭製牙刷、MiYO Organic紙片型牙膏及可重複使用的Indosole環保拖鞋，連沐浴露、洗頭水等，亦是來自澳洲高級有機護膚品牌Appelles，盡力為地球出一分力。

雖然酒店沒有極華麗的裝潢或設施，但勝在基本用品一應俱全，簡約及光猛的房間也沒有太大壓迫感，亦夠新淨，以人氣澀谷區內來說，房價也算平易近人。酒店對面還有於2020年重新整修兼開放的宮下公園MIYASHITA PARK，集購物商場及餐廳於一身，且交通便利，性價比甚高，是遊日值得考慮的一大住宿熱點。

all day place shibuya 地址：東京都澀谷區澀谷1-17-1

網址：按此

房價：雙人房每晚10,100日圓（約570港元）

旅遊 Info 簽證：持香港特區護照及BNO可免簽證入境

貨幣：100日圓約兌5.65港元

機票：國泰航空、香港快運航空、日本航空、全日空航空等有航班直飛東京，票價由4,657港元起。

圖片：Kenta Hasegawe、Nacase & Partners提供

部分攝影：黃依情

作者、責任編輯：黃依情

（節錄）

【原文：澀谷工業風VS新宿浸溫泉 東京高CP值酒店每晚$509起（收費文章）】

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