若煙草稅增倍每包賣100元 67%煙民考慮戒煙

香港街頭常見有不少吸煙人士，吸煙習慣除了會影響身體健康，長期買煙草亦所費不菲。就港府提出在2025年將本港吸煙率降至7.8%。香港吸煙與健康委員會近日建議政府明年大幅增加煙草稅100%，屆時每包煙草的零售價錢由$62提升到$100，之後兩年再各增50%，並隨後更按年增加稅率。

倡每包煙收稅近$80

現時香港主要品牌的捲煙每包售價為62元，當中煙草稅佔近40元。按照委員會建議的加幅，煙草稅將大增一倍至近80元，每包捲煙的零售價將上升至100元，將增加煙民負擔，同時亦有機會令私煙、電子煙更加氾濫。

委員會日前再度促請政府加收煙草稅，又引述香港大學護理學院一項調查指出， 超過七成受訪者贊成明年增加煙草稅；67%的吸煙者會因為捲煙零售價上升而選擇戒煙或減少吸煙。

煙包售價或不是戒煙的主因

不過，長遠煙草政策關注組指出，根據政府數據，僅13%煙民認為節省買煙開支是戒煙的理由，認為煙包價格不是導致吸煙人士戒煙的主因。委員會指出做法可避免在通脹和收入增長下，煙草稅的成效被削弱。在財政營收方面，假若大幅增加煙草稅，預計將會為港府2023至2024財政年度提供額外80億收入。

香港在90年代分別兩度大增煙草稅，加幅超過三倍，吸煙率大幅下降8.4%，但煙草稅已有7年被凍結，期間亦有多次討論增加煙草稅，但仍未有定案。

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