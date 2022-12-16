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慳錢都有錯？ 盤點4種「因小失大」的金錢謬誤

個人增值 09:00 2022/12/16

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平時生活中大家都會想盡方法慳钱，但其實有些慳钱方式反而適得其反，導致高昂的金錢代價。有句名言「Penny Wise Pound Foolish」，意思是對一便士斤斤計較，而導致一英鎊的損失；換句話說，因為計較小錢而導致大損失，這不單止沒有達成慳钱的目的，反而因此造成損失，得不償失。以下盤點4種「因小失大」的金錢謬誤。

1.總是選擇便宜貨
相信大家都聼過一句話「一分錢一分貨」，即購買東西的價錢和質量相當，便宜的價錢就不會買到上等的貨。但總是買便宜的東西，往往會付出更大的代價。因為現在可能可以為你節省錢，但由於質量一般，使用壽命較短，未來可能會花費更多的錢來重新購買。

但並不是倡議用價錢來衡量一樣物品的質量，而是要檢查自己關心的特定質量標記。對於事物，它可能是味道和營養成分；對於衣服，它可能是面料類型；對於電子產品，它可能是列出的技術規格。

2.為便宜油費 開得太遠
是否試過為了更便宜的汽車油價，而開車到更遠的加油站？在旅行中購物時，會比較很多間門店，以獲得更實惠的價格或折扣。這些都是常見的慳錢方式。但在進行這些比價過程中，可能產生的額外費用反而會更多。

多開一段路去更遠的加油站，的確可以獲得更便宜的油價，但可能開車去尋找加油站路上的油費比原來想慳的油費更多。雖然在旅行時，去不同的門店對比價格可以獲取優惠，但可能尋找門店的路上花費的錢比買東西想慳的錢更多。如果發現多走一段路只是勉強值得交易，那麽請記住，自己的時間也是值錢的。

3.大量購買或成浪費
大量購買自己需要的生活必需品也是慳錢的一種方式，但關鍵是這些都是自己真正需要的。當批量購買的優惠迫使自己購買一些用不上的物品時，這時批量購買變成了愚蠢的選擇，這通常也是商場促成大宗交易的目的。例如，大量購買吃不完的食物、購買較少機會穿著的衣服。這不僅浪費金錢，而且造成浪費。可以通過提前計劃並在開始購物之前寫下您需要的東西，來避免這種情況。

4.不投資自己的健康
在每個人身上，也有「因小失大」的金錢謬誤。很多人都不重視自己健康，寧願用存款去買衣服或奢侈品，也不願意給自己買保健品或定期去做一次身體檢查。往往這些費用都不是很大，但當自己身體真正出現問題，未來的醫療費用可能遠比維護健康的費用龐大。

並不是任何一種減少支出就叫慳钱，那些為未來帶來金錢負擔的並不能認為是慳钱好方式。

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責任編輯：梁政琪

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