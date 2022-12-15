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【大抽獎】登記成國泰會員　可獲500飛行里數+抽總值500萬里數

精明消費 15:15 2022/12/15

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防疫限制逐步放寬，最近有不少人都開始「報復式旅遊」。在此時，國泰亦趁機會推出登記做會員抽總值500萬里數的活動！

即日起至明年1月31日，經指定連結新登記成為國泰會員，或現有會員每成功推薦一位親友經此登記成為國泰會員，即可獲得500里數獎賞及一次抽獎機會。推薦人數愈多，贏取500萬里數的機會愈高。抽獎結果將於明年215日公布。

是次抽獎將送出總值500萬「亞洲萬里通」里數獎賞：

  • 頭獎：50萬里數（名額2位）
  • 二獎：20萬里數（名額10位）
  • 三獎：50,000里數（名額20位）
  • 四獎：10,000里數（名額50位）
  • 五獎：5,000里數（名額100位）

推薦好友3步曲

第一步：分享此登記頁面給你的好友

第二步：被推薦人在登記國泰會員時，於「推薦頁面」中輸入有效的推薦人國泰會員號碼

第三步：被推薦人一經此登記頁面成功登記為會員，被推薦人及推薦人皆可獲得500禮遇及一次抽獎機會

「亞洲萬里通」獎勵換算表

    點擊圖片放大

50萬飛行里數是甚麼概念？根據「亞洲萬里通」網站顯示，搭乘頭等客艙飛超長途每程需要12.5萬里數。即是如果贏得頭獎50萬飛行里數的話，意味着可以乘搭頭等客艙飛超長途路綫，來回2次。

＝＝＝＝＝

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欄名 : 消費錦囊

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