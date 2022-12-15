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【退休調查】 34%受訪者財政入不敷支　富達：港人因儲備不足　需延遲退休

退休規劃 15:32 2022/12/15

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隨着各地疫情緩和，加上防疫措施逐步放寬，大眾情緒稍為改善，對未來社會或姐經濟局面或有正面看法。富達國際最新公布《2022年全球情緒調查》，發現相較於2021年的調查結果，今年大部分受訪者對其工作及社交生活方面感覺良好，惟對自身財務狀況則不太樂觀。 

近半數港人量入為出

富達國際《2022年全球情緒調查》於中國內地、香港、新加坡、日本和澳洲等17個市場進行，訪問逾2萬名受訪者，旨在深入分析各地大眾對其財務、健康、工作和生活的看法。調查結果顯示，有49%的香港受訪者對未來感到樂觀，較感到悲觀的（36%）為多。不過，感樂觀的比例仍低於全球平均（51%）及大部分亞洲地區，如印度（64%）及新加坡（60%）。 

另外，報告亦有提到港人儲蓄投資的主要目標分別為，維持目前的生活方式或收入（98%）、為晚年生活做準備（96%），及確保退休後財務安穩（96%）。此結果與全球大眾的意向及去年調查結果相若。綜觀各地大眾的整體財政狀況，表示入不敷支的受訪者（34%）有所增加，而表示量入為出的受訪者數目（39%）則減少。然而，港人較其他地區的大眾更善於控制開支。近半數（47%）港人表示量入為出，而表示入不敷支的只佔少數。大部分有負債的港人表示，今年的借貸水平維持不變或減少，負債增加的只佔少數。 

27%受訪者預計需延遲退休

此外，調查亦顯示港人的退休儲蓄表現，有57%港人表示過去6個月的退休供款大致不變，23%受訪者表示期內有增加供款，僅17%表示期內減少供款。至於退休收入來源，74%港人預期積蓄將成為退休後的主要收入來源，64%港人則估計主要來自退休金。 

本次調查顯示，超過四分之一（27%） 的50歲以上人士預計需延遲退休，比計劃提前退休的人數（9%）高出三倍。相較2021年，計劃延遲退休的50歲以上人士亦有所增加（2021年為18%），而計劃提前退休的人士則減少（2021年為20%）。計劃延遲退休的兩大原因分別為，退休儲備低於自身預期（48%）及享受工作並期望工作年期可以更長（39%）。 

富達國際香港退休金及個人投資業務銷售總監陳宇昕表示，港人持續投資是良好現象，但愈來愈多人因儲備不足而計劃延遲退休，反映協助港人在退休前後做好財務規劃，以達成其理想生活目標的重要性。 

責任編輯：區祖飛

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欄名 : 退休理財

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