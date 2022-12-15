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【交稅】2023年扣稅年金全攻略　4.4厘保證回報　兼盡用扣稅額

博客 17:17 2022/12/15

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交稅可謂打工仔噩夢，每年5月收到稅局寄出的報稅表、再申報各類收入後，到看到交稅通知的銀碼時，很多人都難以接受，但翌年仍要如期繳付，因此很多人都在每年的3月31日前想盡方法扣稅。政府現時提供的「扣稅三寶」方案中，包括自願醫保（VHIS）、強積金可扣稅自願性供款（TVC），及合資格延期年金（QDAP，扣稅年金），當中QDAP屬於較熱門扣稅工具。

不過，購買扣稅年金亦要清楚了解產品條款。今次比較市場上7款在儲蓄扣稅年金中評分較高的產品，除了審視保證回報率外，亦會探討提供預繳方式的扣稅年金是否一個對消費者更有利的方案。

QDAP免稅額上限6萬港元
根據保監局定義，延期年金包括累積期和領取期兩個階段。在累積期，投保人在特定時間內定期支付保費，而付款期與年金領取期通常隔一段時間，讓保險公司通過投資令金額增長。到了領取期，投保人可定期收取年金。

現時扣稅年金免稅額上限為60,000元，意味每年3月31日前一筆過支付60,000元保費，便能夠趕及稅季享盡免稅額。以薪俸稅17%稅率計算，每年最終可慳稅10,200元。

我們比較的7款產品，以35歲以非吸煙男性為例，供款期為5年，並於50歲起獲發年金，年金期為10年，至60歲為止。期間該男性繳付17%稅率、能夠享盡每年10,200元稅款扣除。

表一：扣稅年金比較

    點擊圖片放大

扣稅+回報 保證IRR高見4.4%
上述產品由50歲開始獲發年金，屆60歲時年金已經完全派發，以保證累計派發年金計算，「立橋存為未來2」為7款產品中最高（524,485元），計及期間扣稅總額5.1萬元，保證內部回報率（IRR）為4.2%。再計及「立橋存為未來2」的首年保費折扣優惠，IRR將會升至4.4%。

計及非保證回報的預期累計年金派發，7款產品中則以「忠意豐盛稅悅保」最高，為570,664元（IRR 4.5%）。

預繳保費選項 僅個別公司提供
市面上多數扣稅年金都是分期供款，只有少數提供預繳保費選項，「立橋存為未來2」及「忠意豐盛稅悅保」為上述7款產品中罕有提供預繳選項。以前者為例，假如投保人採用預繳，未來5年預繳戶口以3.2%年利率（以美元保單為基準）生息，實際需要預繳保費僅285,029元。

惟值得注意的是，保單條款列明年利率屬非保證及可能隨時更改，意味僅首年3.2%年利率屬保證，其餘年份則屬非保證；假設往後年利率低於3.2%，投保人可能需要「補錢」填補差額。

同樣地，「忠意豐盛稅悅保」預繳戶口亦提供3%年利率，變相實際需要預繳保費為287,127元。

雖然減少稅務開支是扣稅年金一大吸引之處，實際上這項產品是用作規劃退休，投保人不妨未雨綢繆，靜候等待保險公司派發年金「修成正果」。

 

【文章來源：10Life；原題：2023年扣稅年金全攻略 比較產品內部回報率

10Life是個保險比較平台，為用戶提供專業及中立的保險資訊。10Life團隊有精算師、保險產品專家及醫生顧問，致力解構各種複雜的保險產品。我們着重對消費者重要的因素，釐訂保險產品的評分準則，透過客觀的數據分析，計算出保險產品的評分。

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撰文 : Chris Pun 10Life總編輯

欄名 : 保險解碼

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