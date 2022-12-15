【理財個案】有10萬本金　應該儲起定用來投資日圓或Tesla好？

讀者：

本人今年28歲，現職廚房，每月月薪2萬幾，有一層供的樓，月供15,000元，及有10萬現金。本人學識淺薄，想打算購入價值10萬港元的日圓，或價值10萬港元的美股Tesla（美：TSLA）作投資用，請問我應該留下現金作儲備，還是作投資用呢？

龔成︰

當我地進行人生財富累積時，會運用「先增值，後現金流」方法。年輕人應著重於增值類資產，而較年長的，就應著重保守類別。因年輕人財富系統未成形，同時負擔較少，可以承受較高風險，所以應以增長為先。例如初期投資較有潛力股票，令財富增值較快，到一定金額後，可轉較平穩增值的股票。最後有相當財富時，才換成收息股去為自已創造穏定現金流。

以你現時28歲去計，是財富增值的黃金時期。除了盡力儲蓄、投資、學投資知識外。也要把握這個黃金時間，做好財富增值部份。

策略上，你可以投資「平穏增長股」和「潛力股」，去為財富增值。

日圓或外幣，其實只係借據，不是真正的資產，故不適合你用作投資之用。

而TESLA（美：TSLA）有潛力，不過不確定性好高，你作為初學者，不建議太大注。

除了現有10萬，建議你都用每月儲蓄，去做月供股票。你每月5成儲蓄做月供﹐其餘先儲起，用一邊月供一邊儲蓄的策略。

你現時無太多投資經驗和知識，潛力股這類風險較高的股票，你就不要持有過多，最多維持2至3成好了，甚至先集中喺平穏增長股類。到你有一定投資知識﹐潛力股比重可以相應調高，佔組合約3至5成，視乎你當時投資知識多寡和了解這些股票程度而定。

大市現處於合理區底部，那10萬資金，你可以先用一半，以「分注」形式慢慢入貨。餘下一半和每月儲蓄，就等大跌市機會出現，才大力度掃貨，並長線投資。

【本文獲作者龔成授權轉載】

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