  • 15°C
香港時間 : 20221215日 (週四) 12:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【理財個案】有10萬本金　應該儲起定用來投資日圓或Tesla好？

博客 11:59 2022/12/15

分享：

分享：

讀者：
本人今年28歲，現職廚房，每月月薪2萬幾，有一層供的樓，月供15,000元，及有10萬現金。本人學識淺薄，想打算購入價值10萬港元的日圓，或價值10萬港元的美股Tesla（美：TSLA）作投資用，請問我應該留下現金作儲備，還是作投資用呢？

龔成︰
當我地進行人生財富累積時，會運用「先增值，後現金流」方法。年輕人應著重於增值類資產，而較年長的，就應著重保守類別。因年輕人財富系統未成形，同時負擔較少，可以承受較高風險，所以應以增長為先。例如初期投資較有潛力股票，令財富增值較快，到一定金額後，可轉較平穩增值的股票。最後有相當財富時，才換成收息股去為自已創造穏定現金流。

以你現時28歲去計，是財富增值的黃金時期。除了盡力儲蓄、投資、學投資知識外。也要把握這個黃金時間，做好財富增值部份。

策略上，你可以投資「平穏增長股」和「潛力股」，去為財富增值。

日圓或外幣，其實只係借據，不是真正的資產，故不適合你用作投資之用。

而TESLA（美：TSLA）有潛力，不過不確定性好高，你作為初學者，不建議太大注。

除了現有10萬，建議你都用每月儲蓄，去做月供股票。你每月5成儲蓄做月供﹐其餘先儲起，用一邊月供一邊儲蓄的策略。

你現時無太多投資經驗和知識，潛力股這類風險較高的股票，你就不要持有過多，最多維持2至3成好了，甚至先集中喺平穏增長股類。到你有一定投資知識﹐潛力股比重可以相應調高，佔組合約3至5成，視乎你當時投資知識多寡和了解這些股票程度而定。

大市現處於合理區底部，那10萬資金，你可以先用一半，以「分注」形式慢慢入貨。餘下一半和每月儲蓄，就等大跌市機會出現，才大力度掃貨，並長線投資。

 

【本文獲作者龔成授權轉載】

＝＝＝＝＝

【ET財智Talk】明年首季港元拆息升幅放緩？ 經絡按揭轉介曹德明拆解 HIBOR「短跌長升」及樓價走勢！

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 龔成

欄名 : 80後百萬富翁

最新專欄文章 更多

【理財個案】月供股票供到懷疑人生 蝕了10萬元 應否繼續供下去？
2022/12/08
【理財個案】月供股票供到懷疑人生 蝕了10萬元 應否繼續供下去？
【理財個案】持4隻股票全部虧損　應止蝕還是長綫持有？
2022/12/01
【理財個案】持4隻股票全部虧損　應止蝕還是長綫持有？
【理財個案】港股投資組合蒸發近160萬元　要減持股票放邊隻好？
2022/11/24
【理財個案】港股投資組合蒸發近160萬元　要減持股票放邊隻好？
【理財個案】強積金戶口大縮水逾40% 為照顧患病家人2年無工作 應如何是好？
2022/11/17
【理財個案】強積金戶口大縮水逾40% 為照顧患病家人2年無工作 應如何是好？
【理財個案】持有7隻港股均蝕一大半 包括小米京東 應溝貨或沽貨？
2022/11/10
【理財個案】持有7隻港股均蝕一大半 包括小米京東 應溝貨或沽貨？
儲蓄 財務自由 經濟 月供股票 股票 日圓 Tesla 美股

下一篇文章

保險買幾多先足夠？　善用AI技術 做好個人化保險規劃
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

現在是重返中國股市的最佳時機？ 逐漸完善的互聯網行業成吸引因素
現在是重返中國股市的最佳時機？ 逐漸完善的互聯網行業成吸引因素
博客 - 【按息新常態】市場料明年首季美息見頂　對樓市有何影響？
【按息新常態】市場料明年首季美息見頂　對樓市有何影響？
【退休規劃】「摸頂」買樓收租每月補貼6,000元　IT人如何準備退休理財？
【退休規劃】「摸頂」買樓收租每月補貼6,000元　IT人如何準備退休理財？
博客 - 【投資策略】臨近退休時不應犯的3個投資錯誤
【投資策略】臨近退休時不應犯的3個投資錯誤
元宇宙手機｜HTC要回來了嗎？或夥聯想有新搞作？
元宇宙手機｜HTC要回來了嗎？或夥聯想有新搞作？
【Netflix劇集】添布頓操刀奇幻劇《星期三》　女主角獲激讚人氣急升
【Netflix劇集】添布頓操刀奇幻劇《星期三》　女主角獲激讚人氣急升
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款