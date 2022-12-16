Starbucks時代廣場展銷杯類低至3折　崇光百貨21樓sale手袋買3送1

環球經濟不景氣，通脹高企，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.Starbucks：時代廣場展銷 多款精品低至3折

即日起至12月19日，Starbucks將會首次在時代廣場Bazaar登場，有多款Starbucks精品， 包括有不同品牌聯乘的咖啡杯、保溫瓶、水壺、咖啡樽、袋等等，精選產品勁減低至3折。準備聖誕禮物的朋友不容錯過。

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2. 崇光百貨：精選貨品低至2折 手袋買3送1

即日起至12月19日，崇光宴會廳21樓bauhaus Bazaar Sale，精選貨品低至2折，手袋買3送1，SOGO Rewards會員到場購物即可獲贈精美禮品一份。

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3. OK便利店：冠亞季軍即將出爐 睇波必備零食3天狂減

全城嘅睇波氣氛非常熾熱，冠亞季軍即將出爐。即日起至12月18日，多款睇波必備宵夜折扣，買任何啤酒滿20元， 送小牧味屋酒鬼花生原味/麻辣味18克一包，買任何啤酒滿60元，即享9折優惠。

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撰文：hket小編

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