  • 17°C
香港時間 : 20221216日 (週五) 08:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Starbucks時代廣場展銷杯類低至3折　崇光百貨21樓sale手袋買3送1

精明消費 07:30 2022/12/16

分享：

分享：

環球經濟不景氣，通脹高企，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.Starbucks：時代廣場展銷 多款精品低至3折

即日起至12月19日，Starbucks將會首次在時代廣場Bazaar登場，有多款Starbucks精品， 包括有不同品牌聯乘的咖啡杯、保溫瓶、水壺、咖啡樽、袋等等，精選產品勁減低至3折。準備聖誕禮物的朋友不容錯過。

    點擊圖片放大

2. 崇光百貨：精選貨品低至2折  手袋買3送1

即日起至12月19日，崇光宴會廳21樓bauhaus Bazaar Sale，精選貨品低至2折，手袋買3送1，SOGO Rewards會員到場購物即可獲贈精美禮品一份。

    點擊圖片放大

3. OK便利店：冠亞季軍即將出爐  睇波必備零食3天狂減

全城嘅睇波氣氛非常熾熱，冠亞季軍即將出爐。即日起至12月18日，多款睇波必備宵夜折扣，買任何啤酒滿20元， 送小牧味屋酒鬼花生原味/麻辣味18克一包，買任何啤酒滿60元，即享9折優惠。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

【ET財智Talk】明年首季港元拆息升幅放緩？ 經絡按揭轉介曹德明拆解 HIBOR「短跌長升」及樓價走勢！

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

 

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 今日優惠精選

最新專欄文章 更多

元氣壽司聖誕外賣壽司盛低至8折 萬寧買滿$300即可扭蛋獲禮物
2022/12/15
元氣壽司聖誕外賣壽司盛低至8折 萬寧買滿$300即可扭蛋獲禮物
Pepper Lunch珍寶漢堡扒餐 半價優惠 BALL瑞士名錶Private Sale低至2折
2022/12/14
Pepper Lunch珍寶漢堡扒餐 半價優惠 BALL瑞士名錶Private Sale低至2折
雞仔嘜低至65折 保暖内衣折完再減 追蹤周大幅FB或IG專頁 換領聖誕禮品
2022/12/13
雞仔嘜低至65折 保暖内衣折完再減 追蹤周大幅FB或IG專頁 換領聖誕禮品
英文名有指定字母 8折無限時食火鍋 IKEA 清貨減價最平3折
2022/12/12
英文名有指定字母 8折無限時食火鍋 IKEA 清貨減價最平3折
Scarfesia披肩聖誕開倉 低至1折 Pizza Hut外賣自取 $99買到大批
2022/12/09
Scarfesia披肩聖誕開倉 低至1折 Pizza Hut外賣自取 $99買到大批
時裝服飾 網上購物 著數優惠 商場活動 手袋 星巴克 宵夜 外賣 崇光百貨 OK便利店

上一篇文章

【消費券2022】八達通領消費券注意！　最後一期$1,000最快今日可領

下一篇文章

6成港人聖誕消費意欲增 最愛聖誕大餐 最想要的禮物係呢一樣
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

若煙草稅增倍每包賣100元 67%煙民考慮戒煙
若煙草稅增倍每包賣100元 67%煙民考慮戒煙
【稅貸2022】稅季來到　大新最低1.18厘　借20萬／50萬／100萬元　最低年利率係邊間？
【稅貸2022】稅季來到　大新最低1.18厘　借20萬／50萬／100萬元　最低年利率係邊間？
【交稅2022】交稅賺現金回贈500元/ 3萬yuu分/ $8888免找換簽賬額 各銀行優惠一覽（新增信銀國際）
【交稅2022】交稅賺現金回贈500元/ 3萬yuu分/ $8888免找換簽賬額 各銀行優惠一覽（新增信銀國際）
元氣壽司聖誕外賣壽司盛低至8折 萬寧買滿$300即可扭蛋獲禮物
元氣壽司聖誕外賣壽司盛低至8折 萬寧買滿$300即可扭蛋獲禮物
【大抽獎】登記成國泰會員　可獲500飛行里數+抽總值500萬里數
【大抽獎】登記成國泰會員　可獲500飛行里數+抽總值500萬里數
【消費券2022】八達通領消費券注意！　最後一期$1,000最快今日可領
【消費券2022】八達通領消費券注意！　最後一期$1,000最快今日可領
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款