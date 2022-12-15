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保險買幾多先足夠？　善用AI技術 做好個人化保險規劃

博客 11:52 2022/12/15

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從事保險行業多年，筆者不時聽聞一些想買保險的朋友或初投身社會的年輕人談到，保險產品花多眼亂，令他們患上「選擇困難症」。本港保險市場發展成熟，產品多元化且不斷推陳出新，互聯網上亦有大量的保險資訊可供參考，「選擇困難症」不如說是作為消費者的happy problem，今天我們就來對症下藥。

究竟需要購買哪種保險，買多少才夠，這些問題並沒有標準答案。保障需求因人而異，需要投保人檢視自身的家庭、財政、健康狀況和生活習慣等，以作出較為全面的衡量。當然，即使是同一位投保人，隨著所處的人生階段不同，其保險需求亦會轉變。因此，如何以更科學的方法對保障風險作出有效評估，更客觀、清晰地了解自身的保障需求，才是解決這些疑問的關鍵。

運用大數據分析及AI助評估保障需求

近年保險行業積極應用保險科技（InsurTech），如透過數據分析設計新產品、建立網上投保及理賠等，為消費者提供更個人化的服務，其中亦會運用人工智能（AI）技術評估，以科技及大數據協助用戶進一步了解自身保障需要。

以我們網上平台最近推出的全新人工智能服務「AI 尋保」（AI Discovery）為例，一般用戶只需於網上回答七個簡單的問題，便可於一分鐘內輕鬆了解自己潛在的保障缺口。這基於大數據分析及運作的服務更為香港市場首創。「AI尋保」可為用戶展示與自己背景相若人士的保險產品選擇作為參考，其中包括人壽、醫療、危疾、意外保障等多種類別以及有關保障額的中位數，從而幫助用戶作出更適合自身的保險規劃。

網上投保新體驗

保險科技的發展亦令網上投保更普及。疫情以來，本地便捷化、非接觸式消費的顯著增長，亦推動著保險市場加速數碼化以回應用戶的需求。據跨國保險科技公司IXT早前發布的香港保險產業消費者調研報告顯示，過半港人表示傾向於通過網站或應用程式，從保險公司或保險生態系統中的其他分銷渠道在網上購買保險。

當然，目前並不是所有類別的保險都可在網上購買，但可以看到，簡單快捷的網上投保愈來愈受大眾青睞。富衛網上保險平台的數據亦可印證這一點，相比去年同期，今年第三季我們平台的流量增加100%，網上報價查詢量增加超過100%。相信未來網上投保的需求會繼續增長。年輕世代是網上投保的主力軍。對保險業界而言，如何為他們帶來更具吸引力的保險新體驗，開發既創新又貼合其需要的產品和服務，是業界發展數碼化保險業務的著眼點之一。

未來網上投保除了簡單、快捷等優勢外，更可借助大數據模型及分析、人工智能等先進數碼科技與網上保險平台深度融合，為客戶帶來更個人化的網上投保流程，讓他們享受到保險科技所創造的更多價值，持續提升客戶體驗。

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撰文 : 謝振國 富衛香港及澳門首席市務及數碼總監

欄名 : 保險是「敢」的

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