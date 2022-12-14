財富再分配增加幸福感　研究發現：花錢比儲蓄更幸福？　

金錢一定能買到幸福？假如富人真的願意不分對像地進行捐獻，能否令全世界更幸福？美國國家科學院院刊（PNAS）近日進行一項研究發現，找到兩位富人願意捐出200萬美金，以了解金錢分配和幸福的關連，款項被重新分配給來自7個國家的200名研究參與者，每人分得1萬美元，並分別要求參加者在3個月內全數儲起或花光，再讓所有參與者為其生活幸福感打分。

花錢比儲蓄更幸福

對比被要求將錢儲起的人，需在3個月內花掉1萬美元的參與者，幸福感有明顯增長，而且幸福感在之後3個月持續。就半年的短期而言，花錢帶來的喜悅，似乎較儲錢大得多。另外，200個接受捐助的參與者，總生活幸福感平均提高0.36分，較捐獻者的滿意度每人僅下降了0.16分，但其捐款已經足以使參與者對生活的幸福感，比捐獻者高出225倍。調查或能反映當富人能夠犠牲小我，完成大我，將會為世界帶來極大幸福。

低收入國家參與者幸福感高三倍

研究中300名參與者年齡介乎21到78歲，收入中位數27,580美元，當中包括美國等高收入國家、及肯尼亞等GDP 平均水平較低的國家。參與者都略懂英語，年齡範圍廣泛，大多受過學位或更高程度教育。當中低收入國家參與者所獲得的幸福感，是高收入國家的人的三倍。至於年收入高達12.3萬美元或以上的人，幸福感就並明顯增加。可見金錢對每個人都有不同價值，錢財得失並不代表快樂的來源。

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