如何應對充滿挑戰的2023年？ 投資者應「忽略噪音」著眼於長期

2022年對全球投資人可謂步履蹣跚，但2023年仍然充滿挑戰，包括潛在經濟衰退風險、更多的市場波動和利率持續上升等難關。在如此嚴峻環境下，投資者們應如何求得生存？投資者們應採取保守的投資策略，特別是退休人士或正在為退休儲蓄的人士。投資者們可參考以下4種應對方式，找到規避動盪市場最理想的方式。

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1.忽略噪音

在經濟衰退風險加劇、持續通貨膨脹和高企的利率下，投資者可能會更情緒化，容易被當下不景氣的市場環境和較壞的市場預期所影響，做出錯誤的投資決定。



MarketWatch引述Vanguard機構投資者團隊的首席客戶官(Matt Brancato) 說道，現在是堅持反映風險承受能力的長期計劃的時候了，來年充滿挑戰，要著眼於長期，應制定計劃並忽略市場上的噪音。



2.確保在未來兩到四年內需要的資金

動蕩市場下，儲蓄就是備戰彈藥，一定要準備足夠的資金來應對每年的必要開銷。嘉信理財財務規劃董事總經理Rob Williаms説道，要思考自己未來兩年至四年内需要的資金，例如退休儲蓄和小孩的教育基金，這些都是不能用於冒險的資金。確保將資金投資於更安全的短期投資工具，例如，高收益儲蓄賬戶和退休基金等。



3.不要追隨潮流

要考慮那些提供持久投資機會的區域，不要追逐當下潮流，這不是正確的做法，還有可能會承受重大損失。應避免投資於狂熱，要專注於長期計劃。Williаms還補充說道，退休人員和儲蓄者應該積極規劃多元化的投資組合，對大多數人來說，在柵欄上揮動一兩根棍子並不奏效。



4.盡早開始退休儲蓄

很多人會因為擔心市場時機、尋找完美的投資環境或覺得為時尚早，而遲遲沒有開始進行退休儲蓄。事實上，退休儲蓄越早開始越好，就算一開始儲蓄的金額不多也沒有問題。制定計劃，從小額開始存儲，隨著時間推移，也將是一大筆資金。不必過於憂慮其他因素，早點開始行動最重要。

責任編輯：梁政琪

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