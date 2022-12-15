  • 13°C
香港時間 : 20221215日 (週四) 09:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

如何應對充滿挑戰的2023年？ 投資者應「忽略噪音」著眼於長期

個人增值 09:00 2022/12/15

分享：

分享：

2022年對全球投資人可謂步履蹣跚，但2023年仍然充滿挑戰，包括潛在經濟衰退風險、更多的市場波動和利率持續上升等難關。在如此嚴峻環境下，投資者們應如何求得生存？投資者們應採取保守的投資策略，特別是退休人士或正在為退休儲蓄的人士。投資者們可參考以下4種應對方式，找到規避動盪市場最理想的方式。

    點擊圖片放大
    +2

1.忽略噪音
在經濟衰退風險加劇、持續通貨膨脹和高企的利率下，投資者可能會更情緒化，容易被當下不景氣的市場環境和較壞的市場預期所影響，做出錯誤的投資決定。

MarketWatch引述Vanguard機構投資者團隊的首席客戶官(Matt Brancato) 說道，現在是堅持反映風險承受能力的長期計劃的時候了，來年充滿挑戰，要著眼於長期，應制定計劃並忽略市場上的噪音。

2.確保在未來兩到四年內需要的資金
動蕩市場下，儲蓄就是備戰彈藥，一定要準備足夠的資金來應對每年的必要開銷。嘉信理財財務規劃董事總經理Rob Williаms説道，要思考自己未來兩年至四年内需要的資金，例如退休儲蓄和小孩的教育基金，這些都是不能用於冒險的資金。確保將資金投資於更安全的短期投資工具，例如，高收益儲蓄賬戶和退休基金等。

3.不要追隨潮流
要考慮那些提供持久投資機會的區域，不要追逐當下潮流，這不是正確的做法，還有可能會承受重大損失。應避免投資於狂熱，要專注於長期計劃。Williаms還補充說道，退休人員和儲蓄者應該積極規劃多元化的投資組合，對大多數人來說，在柵欄上揮動一兩根棍子並不奏效。

4.盡早開始退休儲蓄
很多人會因為擔心市場時機、尋找完美的投資環境或覺得為時尚早，而遲遲沒有開始進行退休儲蓄。事實上，退休儲蓄越早開始越好，就算一開始儲蓄的金額不多也沒有問題。制定計劃，從小額開始存儲，隨著時間推移，也將是一大筆資金。不必過於憂慮其他因素，早點開始行動最重要。

 

 

責任編輯：梁政琪

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 理財加油站

最新專欄文章 更多

養「老小孩」愈趨普遍 超過30歲仍由父母資助日常開支
2022/12/14
養「老小孩」愈趨普遍 超過30歲仍由父母資助日常開支
常人對有錢人的誤解 其實愈有錢反而愈識慳錢
2022/12/13
常人對有錢人的誤解 其實愈有錢反而愈識慳錢
5條收支失控危險訊號 信用卡餘額轉帳睇出問題
2022/12/12
5條收支失控危險訊號 信用卡餘額轉帳睇出問題
誰不想在睡覺時賺錢？ 6種被動收入分類
2022/12/09
誰不想在睡覺時賺錢？ 6種被動收入分類
信用卡被盜用點算？ 一定可以退款嗎？ 教你3大補救方法
2022/12/08
信用卡被盜用點算？ 一定可以退款嗎？ 教你3大補救方法
退休規劃產品 退休組合 退休金 財富及退休規劃 香港經濟日報 投資策略 經濟衰退 時尚 組合 基金

下一篇文章

財富再分配增加幸福感　研究發現：花錢比儲蓄更幸福？　
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【ETF】香港首批虛幣ETF面世　南方東英籲注意風險　相關資產價值有機會一天內清零
【ETF】香港首批虛幣ETF面世　南方東英籲注意風險　相關資產價值有機會一天內清零
嬰兒潮一代積蓄多 但千禧世代別對遺產期望過高
嬰兒潮一代積蓄多 但千禧世代別對遺產期望過高
月入兩萬即新晉富裕階層? 海外投資成財富健康關鍵
月入兩萬即新晉富裕階層? 海外投資成財富健康關鍵
養「老小孩」愈趨普遍 超過30歲仍由父母資助日常開支
養「老小孩」愈趨普遍 超過30歲仍由父母資助日常開支
【品味投資】勞力士原廠認證中古錶　官方二手定價 竟高過市場價37%？（即睇2大認證特徵）
【品味投資】勞力士原廠認證中古錶　官方二手定價 竟高過市場價37%？（即睇2大認證特徵）
財富再分配增加幸福感　研究發現：花錢比儲蓄更幸福？　
財富再分配增加幸福感　研究發現：花錢比儲蓄更幸福？　
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款