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【ETF】香港首批虛幣ETF面世　南方東英籲注意風險　有機會價值一天內損失全部本金

個人增值 17:35 2022/12/14

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加密貨幣市場近年接連出現不同的負面消息，加速了各地政府立法規管。自港府早在10月底宣布將會發展虛擬資產，事隔2個月，市場首批虛擬資產ETF將於12月16日正式面世，令一眾散戶可以參與虛擬資產投資。發行此ETF的公司南方東英資產管理，亦有提醒投資者要多加留意當中涉及的風險，避免損失。

芝商所加密貨幣期貨　涉及特定風險

香港首批加密貨幣期貨ETF，分別是「南方東英比特幣期貨ETF（3066.HK）」、「南方東英以太幣期貨 ETF（3068.HK）」，預計於12月16日在聯交所掛牌。現時這兩隻ETF可於華盛証券等綫上零售渠道預約認購，入場費為780港元，每股定價為7.8港元。

另外，南方東英指，買入加密貨幣ETF後，若投資者希望兌換成法定貨幣時，相較直接投資比特幣現貨更快捷，亦可以通過二級市場賣出、並於一級市場贖回資金，退出簡便，運作高效率。不過，南方東英亦有提醒投資者，與傳統證券投資相比，投資於芝商所的加密貨幣期貨涉及特定風險，當中需要面對極高波動性、槓桿、高轉倉成本及保金風險，同時強調加密貨幣期貨ETF的價值可在短期內大幅度下降，投資者有機會於一天內損失其投資的全部本金，下跌至零。

責任編輯：區祖飛

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