新債王岡拉克：明年美國減息機率逾75%　買美債只為對沖　黃金會否再上全看一個關鍵位

各界預測明年環球面臨經濟衰退風險，投資者風險偏好下降，著眼部局避險。在聯儲局加息步伐持續之下，有分析指明年美國息口將會見頂，甚至面對貨幣政策急轉軚的風險，料屆時聯儲局有超過7成機會減息，更指明黃金能否再爆上，要看金價能否突破關鍵位。

被稱為新債王的DoubleLine Capital創辦人兼行政總裁岡拉克（Jeffrey Gundlach）表示，受到經濟衰退開始帶來的衝擊影響，促使聯儲局迅速扭轉其緊縮的貨幣政策取態，預計聯儲局周四凌晨將再加息0.5厘，然後在明年2月份再加息0.5厘，使明年利率達至5厘的頂點，但高息將難以持續，聯儲局未來將被迫減息，更預計明年聯儲局減息機率超過75%。

黃金走勢睇一個關鍵位

岡拉克指，今年黃金造好，但更多看漲的信號，還要視乎黃金單周能否收在200天平均線之上。他指，金價周二突破了200天平均線，但要想真正繼續向上，需要每周收高於有關水平之上。他指，目前金價200天平均線切入位大約在每盎司1821美元，而基於美元走強，不少其他貨幣計價的黃金價格亦正上漲。

買美債只為對沖

DoubleLine於9月已開始購買長期美國國債。不過岡拉克表示，他對債券的看法非常消極，購買債券只是為了抵消其他投資的不利表現，但考慮到當通脹率持續下降，債券有理由得到支持。

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