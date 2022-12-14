▲ 【銀行優惠】銀行推「先還息後還本」企業貸 可提早還款、利息回贈上限15,000元

平安壹賬通銀行PAOB宣布推出「企業短期貸款」，貸款額最高為300萬元，還款期3至6個月，貸款主要針對香港工程及建造業中小企的資金周轉模式提供靈活的融資方案，助他們把握未來龐大的基建及房屋發展機遇。

建築工程項目起動初期，中小企需要投放大量資金，預先墊資應付材料、設備、人工等，難免面對資金不足問題。PAOB「企業短期貸款」針對建築工程中小企的運作模式，提供先息後本的還款方式，每期只需還利息，本金和末期利息於最後一期還款期歸還，大大紓緩中小企的資金周轉壓力；加上貸款「0」手續費，利息按天計算，更可提早還款免罰款，助中小企靈活調配資金。

此外，有別於傳統貸款審批模式，特選中小企申請貸款時無需遞交財務報表、抵押品等文件，PAOB將中小企的現有和過往的工程合同及工程完結報告納入其信貸審批過程，更全面及準確地了解中小企的營運狀況及評估其信貸風險，從而提升貸款審批效率。

配合客戶開拓業務的需要，PAOB特意推出「企業短期貸款利息回贈計劃」。由即日起至2023年3月31日，合資格中小企客戶成功申請「企業短期貸款」並提取貸款，可享全數利息10%回贈，上限15,000元。

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