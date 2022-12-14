現在是重返中國股市的最佳時機？ 逐漸完善的互聯網行業成吸引因素

在動蕩的市場環境下，持續的供應鏈問題、俄烏衝突，以及央行激進加息導致猖獗的通貨膨脹，亦令股票和債券表現受到牽連。即使採取保護投資組合的策略，投資者亦難以獲得回報。在這些不穩定的情況下，為未來12至24個月的市場發展做好準備尤其重要，確保我們投資的公司能跨越市場不確定性及創造可持續的現金流。當相關性再次擴大時，這些優質的企業在日後經濟環境更具挑戰時將能脫穎而出。

基於上述背景，我們認為中國是一個具有重要戰略意義的市場。受清零政策和房地產市場的影響，中國股票在2022年大部分時間中被看淡。即使股市近日受有關政府放寬清零政策或隔離的消息提振，但這一現象亦令人擔憂，由於這表示股市將繼續受宏觀因素影響，而非基本因素。

儘管未來市場會出現起伏和波動，但我們深信中國宏觀經濟狀況及基本面從現在起至兩三年內會漸趨成熟，中國股票有望跑贏大市。而在過往幾個月中，整個中國市場（不只是互聯網公司）的估值錯配，為中國股票創造了具有吸引力的入市時機。

此外，我們認為大部份的風險，包括地緣政治、監管和與新冠疫情相關的風險，已反映在中國股票中，為股市反彈提供了基礎。就地緣政治而言，美國對華情緒和政策的負面報導自2016年起愈演愈烈。我們認為對地緣政治緊張局勢加劇的預期已被市場消化。

互聯網行業監管逐現𥌓光

再者，在中國互聯網行業經歷了近兩至三年的監管轉變後，我們相信，雖然我們未能完全在不斷變化的監管政策中找到方向，但已慢慢接近終點，逐現𥌓光。但許多投資者繼續迴避投資在過去十年中蓬勃一時及深受歡迎的中國科技行業，該行業在過去亦受惠於電子商務興起所帶動的消費增長並產生豐厚的回報。

在前面提及的不少公司都是優質的典範—尤其是當考慮到中國消費者的潛力時。根據麥肯錫（McKinsey）的研究，在未來十年，中國會提供5萬億美元的消費增長機會，中高收入或以上家庭的數量將增長近70%。而當中大部分也是透過網上消費，使互聯網公司受惠。

隨著針對中國科技巨頭的規則更加明確，這些公司可漸漸重新振作起來，捕捉中國消費者的巨大潛力，讓投資者更清楚地了解互聯網公司的長期盈利結構，從市場情緒的角度來看，這是具有吸引力的。

由於互聯網公司主要從消費領域獲取盈利，包括媒體內容及廣告投放，隨著中國取消清零政策，重啟經濟，能有助推動廣告商加大支出，刺激消費者活動的改變，令科技公司受惠。“清零”似乎逐步推出歷史舞臺，有利中國的周期性，並有助於將市場焦點從動盪的宏觀因素中，回歸到過去幾十年間提振中國股市表現的基本面。這些長期因素使中國成為一個極具吸引力的市場。





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