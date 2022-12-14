嬰兒潮一代積蓄多 但千禧世代別對遺產期望過高

嬰兒潮一代（1946年-1964年出生）在戰後出生，其時環球經濟開始起飛，股市亦步入長期牛市，因此他們積累的財富比任何一代人多，歷史紀錄的代際財富轉移中，嬰兒潮一代曾有將超過68萬億美元的財產轉移給他們的孩子。雖然他們積蓄較多，但所傳承的財富，沒有他們的孩子想像中這麽多。據CNBC引述研究指，千禧一代（1981年-1996年出生）期望繼承多少遺產與嬰兒潮一代計劃給他們留下多少遺產之間存在差異。

兩代人對財產繼承存在100萬美元的差距

CNBC引述Alliant Credit Union一項調查顯示，最近對2,000多名成年人進行的一項調查中，其中，在希望從父母或其他家庭成員那裡獲得遺產的千禧一代中，超過一半（52%）表示他們希望獲得至少350,000 美元。但在計劃留下遺產的嬰兒潮一代中，有 55% 表示他們將繼承不到250,000美元。



對於嬰兒潮一代留下的遺產較少，有很多種假設。Schwab Wealth財富管理總監Susan Hirshman表示，嬰兒潮一代可能考慮到自己身體狀況及醫療等其他因素，會在保障自己生計的前提下，再考慮將財產傳承給子。Hirshman還説道，面對通脹高企，地緣政治不確定性和經濟衰退等擔憂，嬰兒潮一代可能對自己財務狀況感到不穩定，所以在財產繼承方面也會更保守。



年輕人財務狀況堪憂

據CNBC引述Edelman Financial Engines的報告稱，不到四分之一的成年人（23%）表示對自己的財務狀況感到非常舒服，認為自己富有的年輕人更少至12%。Edelman報告還發現，另一個日益嚴重的問題是經濟獨立性，雖然85%父母表示他們重視財務自主權，但仍有十分之四的父母在經濟上支援成年子女。



父輩財產傳承觀念改變

Hirshman表示，現在父母對於財產傳承的觀念正在改變，很多父母都不太願意將財產傳承給子女，他們認為這是自己應得的，子女也應該自己努力。

Edelman報告也顯示，雖然大多數父母或多或少會給子女留下一些財產，但只有37%的人表示他們目前有傳承財產的打算。



對於財產繼承的問題，許多家庭為了避免矛盾，都選擇避而不談，但解決這類事情的最佳做法是公開和誠實去談論。早前，本網相關文章也有提到，年輕一代也要做好自己的財物規劃，靠自己實現財務自由才是長久之計，父母傳產的財產或許僅是錦上添花，過大的期望不是可取的想法。



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責任編輯：梁政琪

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