聖誕禮物電子產品精選 GoPro 85折、Fitbit Charge 5、智能磅 8 折起

聖誕及新年又到，不管是送禮給自己還是別人，貼身又貼心的禮物必定少不了。面對抽禮物時刻，不妨選擇男女都適合的電子產品，襯著聖誕優惠，為好動又愛紀錄日常的朋友或自己，送上一份實用的禮物，更是最好不過。

1.GoPro全單85折

在年末的長假期到外地旅遊時，作為紀錄旅程的首選，運動相機細小的體積以及高畫質，是攝影的最佳配備，絕對能派上用場。

GoPro 官方網店推出聖誕優惠，於 12 月 19 日前下單，即獲得全單 85 折優惠，拆扣即以 HK$2,097 入手 Hero 11 Black Mini，體積輕巧又能防手震。

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想要更多配件和維修支援，亦可選Hero 11 Black 配 SanDisk Extreme 32GB microSD 卡、連額外電池、專用手柄、專用頭帶及 1 年 GoPro 訂閱服務，提供免費更換 GoPro、配件折扣等，原價 HK$5,248 ，現減至 HK$3,117 即可入手。

2. Fitbit Charge 5 一千元有找

Fitbit 最新型號的智能穿戴裝置推出折扣，當中Fitbit Charge 5 配備心電圖（ECG）功能及皮膚電活動（EDA）感應器的智能手環，讓你可隨時檢查心臟和壓力情況，加上血氧監測、皮膚溫度計等，現在亦有減20%優惠。

Fitbit Charge 5 手錶重點更偏向於日常生活，提供如壓力感應、心電圖等更貼合健康的監察功能， Amazon 上 Charge 5 連運費更減至 US$100，香港官網更減至$999，送給伴侶或家人是一個不錯的選擇。

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另外 Aria Air 智能磅，現時Amazon上有8 折優惠，低至US$40 ，能夠作為健身朋友送上心意的禮物。

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