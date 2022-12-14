【消費優惠】麥當勞訂購全套Baby MIRROR公仔　即送2023鏡仔年曆（附連結查閱供應量）

即告踏入2023年，麥當勞再度聯乘Baby MIRROR，預訂全套12款限量Baby MIRROR Mini公仔，將可獲「限量2023鏡仔年曆卡」一張。

即日起，麥當勞App用戶繼續可以$500預售限量Baby MIRROR Mini公仔四合一套裝E （全套12款），除了Baby MIRROR Mini公仔外，麥當勞將贈送限量2023鏡仔年曆一張（A5尺寸）。限量2023鏡仔年曆卡印有12位MIRROR成員肖像，可以放於書桌或辦公室座位上。早前已成功預購限量Baby MIRROR Mini公仔四合一套裝E的顧客同樣可獲贈限量2023鏡仔年曆卡。

網上查閱公仔套裝供應量

麥當勞App用戶可使重複用「$500 [預售] 限量 Baby MIRROR Mini公仔四合一套裝E （全套12款） 」優惠券，並於2023年1月中旬或之前陸續取貨。所有Baby MIRROR Mini公仔套裝及限量2023鏡仔年曆卡均數量有限，售完即止。用戶亦可留意公仔套裝的發售餐廳，並點選有關餐廳及使用指定電子優惠券以進行選購，同時亦可到網上查閱每間餐廳的供應量。

責任編輯：區祖飛

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