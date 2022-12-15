元氣壽司聖誕外賣壽司盛低至8折 萬寧買滿$300即可扭蛋獲禮物

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.元氣壽司：聖誕外賣壽司盛 低至8折

即日起至12月16日，元氣銀會員同尊尚會員優先訂購專享8折，滙豐信用卡持卡人可享85折，而一般客戶都有9折優惠。可以用75折驚喜價追加晒各款滋味小食同甜品。

元氣聖誕限定三重賞：

【第1賞】12月16日或之前優先訂購外賣聖誕盛低至8折。

【第2賞】經網上訂購外賣聖誕盛單次消費滿港幣800元或以上即可免費獲贈「屋太君和德德的列車之旅飛行棋」1份。飛行棋係配上放大近3倍的巨型棋盤地墊 （120cm x 120cm） 。

【第3賞】非會員單次訂購滿500元或以上，即可登記成為元氣會員，專享會員禮遇。

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2. 萬寧：設巨型扭蛋機 買滿300元即可扭蛋獲禮物

萬寧在3間指定分店增設「人人做 Santa」巨型扭蛋機，由即日起至12月29日期間，於指定分店單一消費滿300元或以上，即可憑收據於換取遊戲幣，yuu會員出示會員ID可額外多獲一枚。憑遊戲幣於「人人做 Santa」抽出扭蛋，即有機會抽中多款萬寧獨賣產品，包括人氣品牌秋冬護膚好物之貨裝獎品。

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3.一田百貨：聖誕精品展 為交換禮物做準備

下個星期就到聖誕，想為聖誕派對的交換禮物環節提前做好準備？即日起至12月27日，一田百貨為帶來【一田聖誕精品展】，集合了不同類型的精品好物，無論是小朋友喜歡的小玩意還是大人追求實用的禮物都有。

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撰文：hket小編

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