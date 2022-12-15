  • 13°C
香港時間 : 20221215日 (週四) 08:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

元氣壽司聖誕外賣壽司盛低至8折 萬寧買滿$300即可扭蛋獲禮物

精明消費 07:30 2022/12/15

分享：

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.元氣壽司：聖誕外賣壽司盛 低至8折

即日起至12月16日，元氣銀會員同尊尚會員優先訂購專享8折，滙豐信用卡持卡人可享85折，而一般客戶都有9折優惠。可以用75折驚喜價追加晒各款滋味小食同甜品。

元氣聖誕限定三重賞：
【第1賞】12月16日或之前優先訂購外賣聖誕盛低至8折。
【第2賞】經網上訂購外賣聖誕盛單次消費滿港幣800元或以上即可免費獲贈「屋太君和德德的列車之旅飛行棋」1份。飛行棋係配上放大近3倍的巨型棋盤地墊 （120cm x 120cm） 。
【第3賞】非會員單次訂購滿500元或以上，即可登記成為元氣會員，專享會員禮遇。

    點擊圖片放大

2. 萬寧：設巨型扭蛋機 買滿300元即可扭蛋獲禮物

萬寧在3間指定分店增設「人人做 Santa」巨型扭蛋機，由即日起至12月29日期間，於指定分店單一消費滿300元或以上，即可憑收據於換取遊戲幣，yuu會員出示會員ID可額外多獲一枚。憑遊戲幣於「人人做 Santa」抽出扭蛋，即有機會抽中多款萬寧獨賣產品，包括人氣品牌秋冬護膚好物之貨裝獎品。

    點擊圖片放大

詳情可參閲：按此

3.一田百貨：聖誕精品展  為交換禮物做準備

下個星期就到聖誕，想為聖誕派對的交換禮物環節提前做好準備？即日起至12月27日，一田百貨為帶來【一田聖誕精品展】，集合了不同類型的精品好物，無論是小朋友喜歡的小玩意還是大人追求實用的禮物都有。

    點擊圖片放大

詳情可參閲：按此

 

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

 

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 今日優惠精選

最新專欄文章 更多

Pepper Lunch珍寶漢堡扒餐 半價優惠 BALL瑞士名錶Private Sale低至2折
2022/12/14
Pepper Lunch珍寶漢堡扒餐 半價優惠 BALL瑞士名錶Private Sale低至2折
雞仔嘜低至65折 保暖内衣折完再減 追蹤周大幅FB或IG專頁 換領聖誕禮品
2022/12/13
雞仔嘜低至65折 保暖内衣折完再減 追蹤周大幅FB或IG專頁 換領聖誕禮品
英文名有指定字母 8折無限時食火鍋 IKEA 清貨減價最平3折
2022/12/12
英文名有指定字母 8折無限時食火鍋 IKEA 清貨減價最平3折
Scarfesia披肩聖誕開倉 低至1折 Pizza Hut外賣自取 $99買到大批
2022/12/09
Scarfesia披肩聖誕開倉 低至1折 Pizza Hut外賣自取 $99買到大批
聖誕名牌展銷會低至1折香水/彩妝 大家樂冬至盆菜 低至72折
2022/12/08
聖誕名牌展銷會低至1折香水/彩妝 大家樂冬至盆菜 低至72折
餐廳情報 著數優惠 美食 外賣 萬寧 疫情 一田 超市 產品 遊戲

下一篇文章

聖誕禮物電子產品精選 GoPro 85折、Fitbit Charge 5、智能磅 8 折起
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【稅貸2022】稅季來到　大新最低1.18厘　借20萬／50萬／100萬元　最低年利率係邊間？
【稅貸2022】稅季來到　大新最低1.18厘　借20萬／50萬／100萬元　最低年利率係邊間？
【消費優惠】麥當勞訂購全套Baby MIRROR公仔　即送2023鏡仔年曆（附連結查閱供應量）
【消費優惠】麥當勞訂購全套Baby MIRROR公仔　即送2023鏡仔年曆（附連結查閱供應量）
【消費券2022】八達通領消費券注意！　最後一期$1,000最快12月16日可領
【消費券2022】八達通領消費券注意！　最後一期$1,000最快12月16日可領
聖誕禮物電子產品精選 GoPro 85折、Fitbit Charge 5、智能磅 8 折起
聖誕禮物電子產品精選 GoPro 85折、Fitbit Charge 5、智能磅 8 折起
【交稅2022】交稅賺現金回贈500元/ 3萬yuu分/ $8888免找換簽賬額 各銀行優惠一覽（新增信銀國際）
【交稅2022】交稅賺現金回贈500元/ 3萬yuu分/ $8888免找換簽賬額 各銀行優惠一覽（新增信銀國際）
【聖誕節2022懶人包】聖誕食買玩優惠一覽　本地及外遊打卡熱點／Staycation／機票合集
【聖誕節2022懶人包】聖誕食買玩優惠一覽　本地及外遊打卡熱點／Staycation／機票合集
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款