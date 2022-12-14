新股市場回暖 4新股同日招股 一文睇新股攻略 孖展有咩風險/分貨機制係點、最新招股列表

雖然今年新股市場相比往年淡靜，但有會計師行預期本港今年新股集資額，有望重返全球第三位，料明年有大批新股來港上市。臨近年底，亦出現多隻新股趕尾班車，開始招股，冀在年底前掛牌。它們的招股日程及入場費，詳情如下︰

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新股市場逐步回暖，投資者踴躍於認購新股，但決定入手抽新股前，應留意招新股的風險及箇中技巧，洞悉交易要點，才能避免得不償失。

孖展認購有危有機

希望用最低資金獲取最大中籤率，少不了常聽到的孖展。當投資者想擴大投資額，便可透過孖展交易向銀行貸款，以抵押按金來買賣證券、期權或期貨的交易，借錢抽新股，利用槓桿效應倍大投資回報。

一般銀行為新股孖展提供最高借貸成數為九成，投資者透過孖展認購新股的最多股份數目，為新股公開發售的一半，即坊間俗稱「頂頭槌飛」。以思派健康 （00314） 為例，香港發售股份數目為992萬股，一般投資者最多只可認購股數為496萬股。利息是借貸金額先乘以貸款期，再除365日。借孖展前一定要衡量風險，即使借孖展亦有機會抽唔中，食白果更要蝕息。



入籤日子不是愈早愈好

投資者應留意招股期初段的認購反應，由於抽籤人數及額量會影響股價，投資者不需在認購期首日急於入市，可以觀察一兩日市場認購反應再作決定，入籤並不是愈早愈好。同時亦應參考保薦人往績，閱讀招股章程，瞭解有關公司的基本因素及前景。



新股認購雜費

新股認購金額需包括1%的經紀佣金，0.0027%之證監會交易徵費，以及0.005%的聯交所交易費。小部分銀行或券商或會收取額外認購費約50至100元不等。更要考慮沽出支付佣金等賣出手續費，才不會倒蝕錢。



超額認購回補機制

新股的全球發售股數分配比例，一般情況下九成會給予國際配售投資者，一成給予公開發售投資者，為保障散戶有認購的機會，一般而言當新股公開超額認購一定倍數，例如15倍、20倍(實際倍數要視乎各新股公布）或以上，新股會啟動回補機制，將國際配售部分的股票調配到公眾認購部分，盡量確保散戶可獲分配。



新股分貨機制

公開發售的部份有分A、B兩組。A組為500萬元或以下的申請，可稱「散戶」組，而B組則為超過500萬元的申請，坊間稱之為「大戶」組。除非任何一組認購額不足，否則各分一半的比例不會變。



認購細額不等於中籤率低

雖然B組之中認購不同股數的投資者，中籤率一樣，因此才會有大戶選擇大手買入。但A組反而是認購股數較少的投資者，有相對較高中籤率，以致排A組尾的中籤率可能略高於B組頭，因此即使認購額較細的散戶，中籤率亦可能會較高。



全家動員更有機會

大型的新股會希望盡量做到人人有份，所以如果越多人抽，獲得分派手數應會提升。散戶希望增加抽中機率，不妨可以問家人是否願意代為認購。

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