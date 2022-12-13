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【品味投資】勞力士原廠認證中古錶　官方二手定價 竟高過市場價37%？（即睇2大認證特徵）

個人增值 18:25 2022/12/13

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勞力士一直是港人熱愛的腕錶品牌之一，在二手市場上更加是有價有市，令不少想入手的朋友都只能無奈地以炒價入手。不過，近日勞力士宣布推出原廠認證中古錶，同時可以獲得2年的全球保用服務，到底是否能壓制炒風，做到人人有「勞」？

兩大認證特徵︰認證印章及保用卡

勞力士近日於官方網頁公布將會推出中古認證計劃，並率先於今年12月初開始，在全球6個國家的Bucherer AG寶齊萊精品店推出勞力士認證的中古腕錶，分別是瑞士、奧地利、德國、法國、丹麥及英國。而2023年春季起才會陸續開始在香港的其他地區或國家發售。

勞力士指，計劃可以證明特約零售商出售的中古錶為真品，而經官方認證的中古錶會獲發一個奶白色拼綠色的「Rolex Certified Pre-Owned」的認證印章，以及一張保用卡以證明腕錶屬真品的身分。另外，勞力士表示，每塊勞力士認證二手腕錶都裝在一個獨特的小袋中，並附有勞力士認證二手印章、2年國際保修卡、服務手冊和保修手冊。

或可間接令炒價回落

在勞力士授權的Bucherer AG寶齊萊精品店網站所見，一隻熱門錶款GMT Master II系列、型號126710BLNR在該網站顯示二手價格為21,000瑞士法瑯（約174,239港元），而在香港官網的售價為81,900港元。不過由於Rolex在二手市場有價有市，我們當然要比較現時市場上的價格。本網參考了香港格價網（Price.com）平台，發現此款腕錶現時香港的市場價為126,500港元至127,000港元。單是比較Bucherer網站和香港市場手錶價，Bucherer網站的二手錶價錢比現時香港市場價還要貴0.37倍。

另外，本網亦有留意另一同樣受港人歡迎的勞力士錶款－Submariner系列、型號124060在Bucherer網站顯示二手價格為16,000瑞士法瑯（約132,753港元），而在香港官網的售價為69,700港元。再比較Price.com平台，發現此款腕錶現時在香港的市場為88,000港元至99,000港元。可見，即使是出售二手錶的Bucherer網站其價格比現時香港的市場價還要貴0.34倍。

有本地二手鐘錶行接受本網訪問時指，這一項計劃對買家而言可以獲得更大保障，當中勞力士提供的2年國際保養，可以令買家更有信心保證獲得售後服務，相信會吸引不少新手選擇購買二手錶。不過，該行指計劃可能間接影響二手錶行的生意利潤，擔心勞力士的二手錶定價比一般二手錶行低，間接令炒價回落，又或者出現二手價比市場價更高的情況，變相抬高勞力士市場價，無助壓制炒風。

■5款勞力士熱門錶款於各大平台價格■

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■兩大認證特徵■

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責任編輯：區祖飛

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