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月入兩萬即新晉富裕階層? 海外投資成財富健康關鍵

個人增值 17:54 2022/12/13

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香港人對富裕有不同的定義，你可能認為最基本要有車有樓，或者起碼需要作為百萬富翁才過得上充裕的生活，或者是月入過十萬等各種的想法。但原來根據一個機構的調查，竟然只要月入達到兩萬元或已上，已經算得上是新晉富裕階層，對普遍港人而言絕對不是難事。


近半數市民屬新晉富裕階層
嘉信理財發布「香港新晉富裕階層財富健康指數 2022」年度調查，訪問年齡介乎18 至 65 歲的新晉富裕階層人士在投資觀念和行為上的轉變。調查對於新進富裕階層的定義，為18至65歲、月入$20,000至$80,000的人士，此收入範圍佔本港個人月入正態分布的48至95個百份位比，因此能夠被視為本港新晉富裕階層，按此定義，等於將近半數香港市民實情是新晉富裕階層的一份子，當中投資海外市場的人士，更是在財富健康上領先大眾。


海外投資者反映財富更健康
擁有海外投資(銀行、金融、保險、房地產或其他領域)的香港新晉富裕階層在財務上，較其他新晉富裕階層更有信心，當中大約有 15%（較 2021 年上升3.2%），對自己的財務狀況感到更加滿意。沒有海外投資的香港新晉富裕階層中，僅8.9%（較 2021 年下降7.3%）對自己的財務狀況感到更加滿意。
擁有海外投資的香港新晉富裕階層人數比例，今年上升至37%，較2021年的20%有明顯增長。而進行海外投資的主要動機主要是分散投資以提高整體財務安全（51.9%）和獲得更高的投資回報率（48.1%） 。
調查反映美國仍然是香港新晉富裕階層作出投資的主要海外市場，投資美國市場的受訪者比例由去年的9.7%，急增至 19.7%。


不確定因素打擊信心
在目前充滿挑戰的宏觀環境下，個人流動資產减少和生活成本的上升，影響香港新晉富裕階層的整體儲蓄和投資率，尤其是令他們的投資减少。受訪者的個人流動資產與去年相比下降11.9%，而每月儲蓄和金融產品投資分別下降4.8%和 8%。

嘉信理財董事總經理方碩穩

嘉信理財董事總經理方碩穩指出，投資需要分散風險，長期投資的長遠表現比起短線的回報會相對較好，亦要設立合適的投資計劃，以承受市況波幅。


財敄信心下降 對通脹憂慮明顯
嘉信理財連續第五年進行 「香港新晉富裕階層財富健康指數」年度調查，調查於 2022年9 月7日至22 日之間進行，總共訪問 1,048 名人士，六成受訪者為專業人士及管理層，受訪者平均年齡43歲，月入平均數為$37,275 。調查結果顯示，新晉富裕階層整體財富健康指數為 56.43 分（滿分為 100），較去年下跌2.7分。
調查顯示香港新晉富裕階層的財務信心比去年下降 3.76%，當中對通脹的憂慮的增加最為明顯，較 2021 年上升 8.2%。受到對經濟前景悲觀、市場動盪不安及通脹持續上升的經濟因素影響下，新進富裕階層財富健康指數整體得分普遍下跌。
 

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