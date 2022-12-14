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養「老小孩」愈趨普遍 超過30歲仍由父母資助日常開支

個人增值 09:00 2022/12/14

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隨着生活成本飆升及觀念的改變，很多父母都會在生活各方面為成年子女提供經濟支持，並且這種現象愈趨普遍，例如教育支出、買樓首期、理財投資、醫療費用、房租及日常生活開支等。據調查顯示，各國都存在父母資助成年子女的現象，但亞洲國家比歐美國家更普遍。父母對子女支持能一定程度減負，但過度索取將適得其反，正確管理個人財務才是解決財務負擔的根源。

養「老小孩」現象普遍
台媒引述滙豐銀行調查指出，有超過5成的台灣父母仍持續為其子女提供經濟支持，有些人甚至已支援超過12年，而這些「老小孩」的年紀更是超過30歲。

早在幾年前，香港滙豐委託研究機構Kantar TNS進行相關調查顯示，5成香港家長正在供養18歲以上子女，其中有近3成家長正供養逾30歲子女。2021年嶺南大學聯同香港城市大學也有做過相關研究，調查發現，有兩成六受訪父母計劃資助其成年子女置業，研究團隊還表示，成年子女依靠家人協助買樓、實現房屋流轉的目標已愈趨普遍。

美國也有出現這種現象，據CNBC引述Edelman Financial Engines報告稱，很多父母正在為如何撫養子女苦苦掙扎，有4成父母仍然在經濟上支持子女。

做好財務管理才是長久之計
父母資助子女是人之常情，面對複雜多變的經濟環境，做好個人財務管理，逐步實現個人財富自由才是長久之計。做好以下幾點，正確管理自己的銀包，才能避免花錢如流水。

1.「紙幣化」更易管理
近年來電子支付越趨普遍，電子支付雖然非常便利，但始終無法接觸到實物，每次使用後都沒有實質的心理感受。當金錢的表現方式只是一個數字的情況下，就會減少心理的緊張感和負擔，這也是導致很多「月光族」出現的重要原因。因此，對於財務管理能力較薄弱的人士，最好的方法是將自己的餘額「紙幣化」，實質感受餘額逐漸減少的過程，增加緊張感，有利抑制消費。

2.定時整理銀包 
往往錢包雜亂無章的人，代表其管理金錢的觀念和態度也是散漫無度。是否發現自己的銀包經常塞滿積累多時的發票、已經忘記的會員卡或已經不再使用的信用卡？這些都是理財的壞習慣，甚至隨時帶來債務危機。應該定時將銀包内的卡類、發票和現金歸類整理，養成記帳的習慣，減少無謂的開支是累積財富的第一步。

3.避免無限度「提現」
隨着科技的發展，現在去ATM提取現金或從app上提現僅是幾秒鐘的事情，甚至無需昂貴的手續費，很多人就會無限度地提取現金，這也是造成無法存款的原因。為了改變這個壞習慣，應該每個月先「提現」固定一筆資金作日常使用，非必要不要再進行任何形式「提現」，在滿足日常使用同時，將開支固定。之前本欄亦有介紹過「信封存錢」法，雖然存在弊端，但也是一種幫助存錢的好方法。
 

年輕人在網上玩起「信封存錢」 古早現金存錢法依然奏效？

責任編輯：梁政琪

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欄名 : 理財加油站

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