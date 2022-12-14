【Netflix劇集】添布頓操刀奇幻劇《星期三》　女主角獲激讚人氣急升

▲ Netflix 最新的暗黑風劇集《星期三》，由鬼才導演添布頓操刀，貫徹其詭譎黑暗美學。

來到2022年尾，霸佔本年最後一波討論熱潮的影視作品，必屬Netflix的暗黑風劇集《星期三》。由久未有新作的鬼才導演添布頓（Tim Burton）操刀，貫徹導演的詭譎黑暗美學，更加入懸疑恐怖劇情，愈看愈過癮。《星期三》改編自經典黑暗奇幻漫畫《愛登士家庭》，90年代初曾拍成同名電影，大受歡迎。這次翻拍兼改編，評論紛紛熱烈推介讚好，掀起追看熱潮，是本周煲劇之選。

恐怖喜劇《星期三》（Wednesday）找來Jenna Ortega擔任新一代「星期三」，自11月上架後，迅即俘虜全球影迷，深陷女主角怪誕迷人的魅力之中。而《星期三》更超越《怪奇物語》紀錄，成為Netflix有史以來單周觀看次數最多的影集，兩部同樣以青少年為主角的劇集均成績斐然。

▲ 《星期三》改編自經典黑暗奇幻漫畫《愛登士家庭》，60及90年代亦曾改編拍成影視作品。（Netflix劇照）

《星期三》故事以高魔子和魔帝女的女兒「星期三」為主角，圍繞她在父母親的母校奈落學院度過的高中生活。在這所與別不同的學校裏，星期三和海妖、吸血鬼和狼人一起上課，學習掌握自身的靈力，還要解開隱藏在學校平靜表面下驚心動魄的謀殺之謎，化身偵探的她決定與小手（Thing）以及同學們一起抽絲剝繭破解謎團。

91年版「星期三」加盟

新版本的《星期三》中有許多場景與情節均參考了60年代及90年代的《愛登士家庭》（The Addams Family），更找來1991年電影版的「星期三」演員Christina Ricci，於新版中飾演奈落學校中的其中一位老師。兩代「星期三」相遇，身份變成老師與學生，隱約有傳承意味，資深影迷必定看得饒富趣味。

▲ 故事圍繞在奈落學院這所與別不同的學校裏，學生包括海妖、吸血鬼和狼人。（Netflix劇照）

這次的新版由美國新銳女星Jenna Ortega飾演星期三，更令她憑此劇爆紅，成為最炙手可熱的新星。作為童星並在10歲出道的她，早已在不同作品中表現演技實力，更因參演過不少恐怖主題的作品而得到「新一代恐怖女神」的稱號。Netflix觀眾對於Ortega應該有點眼熟，因她正是另一齣大熱自家劇《安眠書店》（You）第二季內的常設角色艾莉。當時在劇中飾演聰明且極富才華的叛逆電影少女，與姊姊相依為命卻慘成孤兒，表現自然且亮眼。

劇集敘事流暢，配合陰森可怖的懸疑感，再加上添布頓經典的怪誕美學，甫上架已搶佔全球熱播榜首，更持續引起正面回響，得到外媒一致讚賞，甚至稱此版本的「愛登士家庭」最完美。

▲ 劇集中飾演星期三狼女室友的 Emma Myers，可愛又跳脫的演出獲得讚賞。（Netflix劇照）

僵硬舞步瘋傳網絡

《星期三》獲盛讚除因其整體水準，女主角「星期三」的魅力亦絕對功勞不小。劇中她厭世又愛自嘲的表情、說話令人又愛又恨，當中的「社交恐懼」個性更引起網民的打趣想像，指若她遇上《Big Bang Theory》中同樣無法適應人群與社交的Sheldon，必然非常精采。

▲ 「小手」絕對是《愛登士家庭》中最為影迷難忘的成員，這次成為星期三的校園跟班。（Netflix劇照）

劇集一連8集，已全部上架，而近日第4集中出現的舞會，星期三穿上黑色禮服，大跳詭異僵硬的舞步，引起網絡模仿風潮，甚至有網民將它與Lady Gaga的《Bloody Mary》合併剪輯。原來這段「魔性之舞」由Ortega本人設計，早前她受訪指自己不是舞者，拍攝前一周拿到劇本和歌曲後，盡自己所能去詮釋「星期三會跳的舞」。

▲ 舞會中星期三跳的「魔性之舞」完美展現角色獨特詭異的一面，大受歡迎。（Netflix劇照）

《星期三》情節不拖泥帶水，節奏明快且不時安插驚嚇謎團，暗黑風格下卻拍出喜劇的輕鬆，作為聖誕假期前的居家娛樂，最適合不過。

撰文：王嵐

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