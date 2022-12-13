【聖誕節2022】毛孩聖誕送暖 捐款$100以上　收據可作扣稅用途

聖誕節除了有各大商場推出的優惠外，慈善團體亦舉辦了聖誕節慈善活動。Whiskers N Paws（WNP）由即日起至明年1月1日舉行「毛孩聖誕送暖行動」，藉著普世歡騰的聖誕節，呼籲大家在佳節行善，向為被遺棄及流浪的動物分享愛與關懷，讓一眾居於動物收容所及庇護站的毛孩也感受到節日的喜悅。

捐款$100以上 收據可作扣稅用途

「毛孩聖誕送暖行動」今年將愛心行動升級，除了參與的受惠機構增至16間非政府愛護動物組織外，更特設捐款網站讓愛心善長即時以電子捐款為飢餓毛孩送上節日溫暖。在活動期間，只需登入「毛孩聖誕送暖行動」的活動網頁掃瞄QR Code，便可直接捐款予指定的愛護動物組織，以支援它們的日常營運、購買物資及照顧動物需要。以電子方式捐款滿港幣$100或以上，只需在電子捐款內容欄寫上「WNPOSP」，並截圖留作證明，將可獲發捐款收據以作扣稅用途。

捐款超過$100及超過5間受惠機構 可獲購物優惠

「毛孩聖誕送暖行動」今年亦夥拍寵物資訊手機應用程式PET-A-HOOD，以行動回饋寵主的愛心善行。凡捐款超過$100及捐助超過5間惠機構，即可獲得WHISKERS N PAWS提供的購物優惠。此外，在活動期間，大家可將未開封的動物糧食及零食，投進參與機構門外1米高的聖誕煙囱收集箱。收集箱下方還有一隻可愛的毛孩，寓意大家就如傳說的聖誕老人將心意通過小煙囱送給毛孩。

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活動日期: 12月8日至明年1月1 日

詳情: 按此

責任編輯：區祖飛

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