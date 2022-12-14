Pepper Lunch珍寶漢堡扒餐 半價優惠 BALL瑞士名錶Private Sale低至2折

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. Pepper Lunch： 珍寶漢堡扒餐 半價優惠

由即日起至2023年1月21日，於午市前指定時段到指定Pepper Lunch Express分店，即可以半價享受堂食精選珍寶漢堡扒餐點。指定時段為星期一至五，公眾假期除外。

優惠只適用於MOKO新世紀廣場（大食代）、奧海城二期（大食代）、新港中心（大食代）、恆豐中心（大食代）、海之戀商場、屯門市廣場、置富都會及德福廣場二期分店。

▼ 點擊圖片放大

2. BALL：瑞士名錶 Family & Friends Private Sale 低至2折

聖誕將至，係時候準備聖誕禮物，即日起至2022年12月16日，BALL Watch舉行Private sale，限量精選瑞士名錶，尊享低至2折優惠。

▼ 點擊圖片放大

3.優品360：聖誕好賞 多款零食優惠 低至45折

臨近聖誕，即日起至2022年12月29日，優品360推出聖誕好賞優惠，多款零食禮盒優惠，更有低至45折。包括獨立包裝「明治Meltykiss 雪吻朱古力 」、來自日本「紅帽子 紅色雜錦曲奇至尊禮盒」。

▼ 點擊圖片放大

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

【石Sir一周前瞻及異動股】九毛九、君實生物、中銀香港

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App