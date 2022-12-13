常人對有錢人的誤解 其實愈有錢反而愈識慳錢

大家心目中的有錢人形象是什麽樣？相信很多人都會認為，有錢人就是用最貴最好的，購買物品價格往往超乎想象，身邊眾人環繞，任何事情都無需親力親為。其實很多有錢人生活和消費習慣並非如此，他們都會用商店優惠券，都會自己手沖咖啡，都會一件衣服穿很多年，他們只會將錢大量投放到有需要的地方。



有錢人為何有錢？

有錢人的致富離不開三大原因，首先是懂得賺錢，龐大的收入是致富的根源。第二是懂得節儉、存錢。有了龐大收入之後，只有學會節儉和存錢才能留住金錢。第三就是明智投資，用最少的成本做到用錢賺錢。在有了收入途徑和一定財富積累之後，就必然會想辦法讓錢不斷生錢，那麽明智的投資就是最好的選擇，「讓錢為自己工作」是很多有錢人信奉的原則。



有錢人不會花錢的地方

承上文，很多人都認為有錢人會用最貴最好的東西，例如豪車、名牌手袋、上等茶飲等，但其實很多有錢人甚至比普通人還節儉，以下這些消耗品並不是有錢人花錢的目標。



1.不會花錢在買咖啡上

據外媒報道，美國一名知名YouTuber月薪22萬美元（約170萬港元），已經是很多人望塵莫及的收入水平，然而他始終堅持每日自己手沖咖啡，絕不去購買市面上售賣的咖啡。很多人會疑問，為何賺如此多錢，還要在乎一杯咖啡錢？



這是因為大部分有錢人都看到「複利」的殺傷力，雖然買一杯咖啡不是很多錢，那麽一個月？一年？十年？這就將是一筆龐大的數目。要及時找到理財的漏洞，別讓坏習慣不知不覺偷走自己的錢。



2.不會花錢在衣服上

有錢人除了不會將錢花在咖啡上，也不會將錢花在買衣服上。據台媒報道，令人最難想象的是，有「商品大王」之稱的美國傳奇投資人Jim Rogers身上穿的衣服有破洞，對此他不覺得有問題，反而說道，自己很少買衣服，平均4年至5年才買一次。其實衣服是生活中的一種消耗品，並不像投資於金融產品一樣能得到回報，所以很多有錢人都不會止步於眼前，白白將大量資金投資於消耗品。



3.不會浪費錢在交通工具上

有錢人不會將錢浪費在搭乘「商務艙」或養車上，身為世界著名富豪比爾·蓋茨（Bill Gates），他表示自己不會抗拒為了節省時間而花錢，但即便如此，他搭飛機都不會選擇頭等艙或商務艙，而是搭乘經濟倉。原因在於，抵達目的地的時間並不會因為搭乘頭等艙或經濟艙而改變，縱使多付錢也沒辦法節省更多時間。

責任編輯：梁政琪

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App