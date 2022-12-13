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花旗：美股熊市未結束 富人持續買美債值得留意

個人增值 08:00 2022/12/13

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據彭博報道，花旗獨立財富管理平台Citi Global Wealth首席投資官David Bailin指，留意到近期富有客戶及家族一直買入債券，又指出2023年將會成為過去四十年全球增長最疲弱的年份之一，因此認為債券目前值得留意。

花旗預計，明年美國將出現溫和衰退，而固定收益投資可能成為資金的避風港，尤其是短期國債和短期投資級公司債券等投資品，又預計2023年美國的失業率將升至5%以上，約有200萬個工作崗位流失。據美國勞工統計局的數據顯示，11月的失業率為3.7%。

儘管近期美股向上，但花旗不認為熊市已經結束，該行的報告指出，新牛市從來都不會在經濟衰退出現前來臨，反而最典型是到經濟衰退的中期，牛市才會出現。

隨著美國債券價格向上，投資者難以再尋求更高的國債孳息率收益。數據顯示，美債有望連續兩個月錄得正回報，10年期美國債息已由今年十月超過4.2%的高位，回落至3.5%左右，花旗表示，至2023年底，10年期美債收益率可能會降至3%。

花旗Citi Global Wealth北美投資主管Kristin Bitterly指，直到市場開始預期經濟復甦之前，投資者都會以半年期美國債作為部分投資，認為這是反映市場經濟復甦的跡象之一，更指出債券目前是一種可投資的資產類別。

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【石Sir一周前瞻及異動股】九毛九、君實生物、中銀香港

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