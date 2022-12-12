【聖誕節2022】上水、將軍澳2大商場推冬日市集　單日消費最高者可贏4人觀星波波營

臨近聖誕節除了九龍區各大商場推出優惠外，上水中心購物廣場及新都城中心一期，由即日起至2023年1月2日會舉辦減碳樂遊「Wonderful X’mas聖誕嘉年華」，兩大商場內有多個打卡點外，亦有3大禮物獎賞，其中單日消費最高的客戶有機會獲得露營連晚餐。

多個環保手作品牌齊集市集

上水中心購物商場（SSC）及新都城中心一期（MCPOne）即日起至2023年1月2日推出減碳「Wonderful X’mas聖誕嘉年華」，在聖誕假期12月24日至27日於MCPOne或除夕假期12月31日至2023年1月2日於SSC參與「冬日漫遊減碳市集」， 集合逾30多個綠色、原創特色攤檔，售賣各式各樣創意手作、環保/源頭減廢產品，包括有舊衣改造布藝飾品、家居環保蜜蠟布、再生紙造手作，天然有機護膚/美妝品，以至小朋友至愛環保畫簿及自家製木玩具等。

兩大商場的打卡熱點有MCPOne的「天荒地老 • 鹿遊摩天輪」，在3米高的巨型摩天輪前自拍許願；SSC的「旋木 • 鹿想飛翔」，聖誕麋鹿們在迴轉木馬上起舞。

送50元現金券、香氛禮盒

此外，兩大商場均設有「Happy Holidays! 消費賞」，由12月10日至2023年1月2日期間逢星期六、日及公眾假期，顧客以電子貨幣消費滿指定金額，即有機會獲贈50元指定商戶現金券及「冬日窩心香氛禮盒」，內有香氛蠟燭、乾花飾件、簡約陶瓷杯和毛巾。與此同時，MCPOne和SSC加碼推出「最高消費賞」，在上述期間於MCPOne或SSC以單日電子貨幣消費總金額最高的顧客，將有機會獲得消費王大獎「牧緣田里悠然6米星空營（4人1晚）連風味碳爐燒烤晚餐」。

▼ 點擊圖片放大 +2

責任編輯：區祖飛

＝＝＝＝＝

【石Sir一周前瞻及異動股】九毛九、君實生物、中銀香港

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經