  • 17°C
香港時間 : 20221212日 (週一) 17:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

花旗銀行聖誕「快閃大抽獎」 東京來回機票/酒店優惠/行李箱

精明消費 16:17 2022/12/12

分享：

分享：

即日起至2022年12月26日，花旗銀行為客戶於外地度假前做好準備, 送出一系列總值超過300,000元旅行必備的獎賞。除了東京雙人來回機票外、客戶於「快閃大抽獎」更有機會獲得Expedia優惠碼節省預定酒店費用、蘇黎世旅遊保障計劃以及Samsonite行李箱，一連三個星期登入Citi Mobile App透過「Get More」登記參加聖誕賞您飛「快閃大抽獎」。

聖誕賞您飛「快閃大抽獎」

  • 第1星期 (12月6-12日)：Samsonite Minter 行李箱 (75cm)
  • 第2星期 (12月13-19日)：蘇黎世「傲遊悠」旅遊保障計劃 (全年旅遊尊貴計劃)
  • 第3星期 (12月20-26日) ：3,000元 Expedia 優惠碼 

「終極Jackpot大奬」

  • 2022年12月6日至26日：東京雙人來回機票 

如何參加「終極Jackpot大奬」？
如連續三個星期都成功參加聖誕賞您飛「快閃大抽獎」，無需額外登記便即自動參加「終極Jackpot大奬」。如於12月26日或之前完成以下任何一項額外之指定交易，即有機會贏取東京雙人來回機票。

買入股票 / 認購基金投資 / 外幣交易 / Citi PayAll / Pay with Points 憑分消費 / 「 Quick Cash 」套現分期計劃 / 簽賬或賬單「分期更好使」計劃交易1次（不設最低金額要求）。

「終極Jackpot大奬」得獎者於會2023年1月13日收到短信確認通知，花旗銀行網頁公佈。

活動詳情可參閲：按此

【石Sir一周前瞻及異動股】九毛九、君實生物、中銀香港

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

 

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 消費錦囊

最新專欄文章 更多

中銀信用卡12月精選優惠 餐飲簽賬送高達$300現金券
今日
中銀信用卡12月精選優惠 餐飲簽賬送高達$300現金券
東京澀谷「新」地標SHIBUYA SKY 360度欣賞東京靚景兼打卡
2022/12/11
東京澀谷「新」地標SHIBUYA SKY 360度欣賞東京靚景兼打卡
【聖誕節2022懶人包】聖誕食買玩優惠一覽　本地及外遊打卡熱點／Staycation／機票合集
2022/12/11
【聖誕節2022懶人包】聖誕食買玩優惠一覽　本地及外遊打卡熱點／Staycation／機票合集
大洋郵輪推免小費優惠　兼送岸上觀光活動
2022/12/11
大洋郵輪推免小費優惠　兼送岸上觀光活動
限量飛天豬大富翁 惠康買滿$100可換購
2022/12/10
限量飛天豬大富翁 惠康買滿$100可換購
香港經濟日報 著數優惠 花旗銀行 機票 基金 經濟 股票 買入 蘇黎世 香港

下一篇文章

中銀信用卡12月精選優惠 餐飲簽賬送高達$300現金券
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【聖誕節2022懶人包】聖誕食買玩優惠一覽　本地及外遊打卡熱點／Staycation／機票合集
【聖誕節2022懶人包】聖誕食買玩優惠一覽　本地及外遊打卡熱點／Staycation／機票合集
【聖誕節2022】MOKO朱古力主題市集　推跨年大抽獎　贏TOYOTA 7座豪華版房車
【聖誕節2022】MOKO朱古力主題市集　推跨年大抽獎　贏TOYOTA 7座豪華版房車
【稅貸2022】稅季來到 信銀最低1.39　借20萬／50萬／100萬元　最低年利率係邊間？
【稅貸2022】稅季來到 信銀最低1.39　借20萬／50萬／100萬元　最低年利率係邊間？
【聖誕節2022】精選7間聖誕早鳥優惠自助餐　晚餐$788任食生蠔、長腳蟹
【聖誕節2022】精選7間聖誕早鳥優惠自助餐　晚餐$788任食生蠔、長腳蟹
【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！
【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！
【交稅2022】交稅賺現金回贈500元/ 3萬yuu分/ $8888免找換簽賬額 各銀行優惠一覽（新增信銀國際）
【交稅2022】交稅賺現金回贈500元/ 3萬yuu分/ $8888免找換簽賬額 各銀行優惠一覽（新增信銀國際）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款