花旗銀行聖誕「快閃大抽獎」 東京來回機票/酒店優惠/行李箱

即日起至2022年12月26日，花旗銀行為客戶於外地度假前做好準備, 送出一系列總值超過300,000元旅行必備的獎賞。除了東京雙人來回機票外、客戶於「快閃大抽獎」更有機會獲得Expedia優惠碼節省預定酒店費用、蘇黎世旅遊保障計劃以及Samsonite行李箱，一連三個星期登入Citi Mobile App透過「Get More」登記參加聖誕賞您飛「快閃大抽獎」。

聖誕賞您飛「快閃大抽獎」

第1星期 (12月6-12日)：Samsonite Minter 行李箱 (75cm)

第2星期 (12月13-19日)：蘇黎世「傲遊悠」旅遊保障計劃 (全年旅遊尊貴計劃)

第3星期 (12月20-26日) ：3,000元 Expedia 優惠碼

「終極Jackpot大奬」

2022年12月6日至26日：東京雙人來回機票

如何參加「終極Jackpot大奬」？

如連續三個星期都成功參加聖誕賞您飛「快閃大抽獎」，無需額外登記便即自動參加「終極Jackpot大奬」。如於12月26日或之前完成以下任何一項額外之指定交易，即有機會贏取東京雙人來回機票。

買入股票 / 認購基金投資 / 外幣交易 / Citi PayAll / Pay with Points 憑分消費 / 「 Quick Cash 」套現分期計劃 / 簽賬或賬單「分期更好使」計劃交易1次（不設最低金額要求）。

「終極Jackpot大奬」得獎者於會2023年1月13日收到短信確認通知，花旗銀行網頁公佈。

活動詳情可參閲：按此

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