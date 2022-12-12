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中銀信用卡12月精選優惠 餐飲簽賬送高達$300現金券

精明消費 15:47 2022/12/12

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進入12月，臨近聖誕和新年，相信大家都在購買聖誕禮物和籌備節日盛宴。中銀信用卡推出12月著數優惠，包括食、買、玩各個範疇，即睇以下幾個優惠情報。

1. 美心中菜

  • 晚膳堂食/全日外賣自取滿600元送300元現金券
    推廣期：即日起至2022年12月22日
    現金券有效期：至2023年2月28日
  • 盆菜/派對美食可享低至8折優惠
    推廣期：即日至2023年2月5日

2. Deliveroo 戶戶送
即日起至12月31日，外賣或買生活百貨可享高達80元折扣優惠。

  • 首次簽賬
    買滿200元即減50元
    折扣碼  BOC50
  • 第2次簽賬
    買滿200元即減30元
    折扣碼  BOC30

3.榮華
即日起至12月22日，購買指定年糕券專享7折優惠.

4. Klook
預訂機票、海外租車或staycation套票滿1500元即減200元優惠碼  22BOC200

5.千色CITISTORE
即日起至2022年12月27日，門市簽賬滿指定金額送50元購物禮券。

支付方式  同日買滿     送
中銀信用卡/BoCPay 800元   50元購物禮券
中銀恒地會Visa卡 600元 

6.百佳及旗下品牌超市
即日至2023年1月29日，逢星期五、六、日於門市買滿500元送高達50元現金券。

7. 衛訊
即日至2022年12月31日，在門市或eShop消費滿7000元即賺高達500元現金回贈，更可以低至22折優惠入手指定產品及免息消費分期計劃。

 

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欄名 : 消費錦囊

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