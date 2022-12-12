中銀信用卡12月精選優惠 餐飲簽賬送高達$300現金券

進入12月，臨近聖誕和新年，相信大家都在購買聖誕禮物和籌備節日盛宴。中銀信用卡推出12月著數優惠，包括食、買、玩各個範疇，即睇以下幾個優惠情報。



1. 美心中菜

晚膳堂食/全日外賣自取滿600元送300元現金券

推廣期：即日起至2022年12月22日

現金券有效期：至2023年2月28日

推廣期：即日起至2022年12月22日 現金券有效期：至2023年2月28日 盆菜/派對美食可享低至8折優惠

推廣期：即日至2023年2月5日

2. Deliveroo 戶戶送

即日起至12月31日，外賣或買生活百貨可享高達80元折扣優惠。

首次簽賬

買滿200元即減50元

折扣碼 BOC50

買滿200元即減50元 第2次簽賬

買滿200元即減30元

折扣碼 BOC30

3.榮華

即日起至12月22日，購買指定年糕券專享7折優惠.

4. Klook

預訂機票、海外租車或staycation套票滿1500元即減200元優惠碼 22BOC200

5.千色CITISTORE

即日起至2022年12月27日，門市簽賬滿指定金額送50元購物禮券。

支付方式 同日買滿 送 中銀信用卡/BoCPay 800元 50元購物禮券 中銀恒地會Visa卡 600元

6.百佳及旗下品牌超市

即日至2023年1月29日，逢星期五、六、日於門市買滿500元送高達50元現金券。

7. 衛訊

即日至2022年12月31日，在門市或eShop消費滿7000元即賺高達500元現金回贈，更可以低至22折優惠入手指定產品及免息消費分期計劃。

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