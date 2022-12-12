中銀信用卡12月精選優惠 餐飲簽賬送高達$300現金券

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【稅貸2022】稅季來到 信銀最低1.39 借20萬／50萬／100萬元 最低年利率係邊間？
進入12月，臨近聖誕和新年，相信大家都在購買聖誕禮物和籌備節日盛宴。中銀信用卡推出12月著數優惠，包括食、買、玩各個範疇，即睇以下幾個優惠情報。
1. 美心中菜
2. Deliveroo 戶戶送
即日起至12月31日，外賣或買生活百貨可享高達80元折扣優惠。
3.榮華
即日起至12月22日，購買指定年糕券專享7折優惠.
4. Klook
預訂機票、海外租車或staycation套票滿1500元即減200元優惠碼 22BOC200
5.千色CITISTORE
即日起至2022年12月27日，門市簽賬滿指定金額送50元購物禮券。
|支付方式
|同日買滿
|送
|中銀信用卡/BoCPay
|800元
|50元購物禮券
|中銀恒地會Visa卡
|600元
6.百佳及旗下品牌超市
即日至2023年1月29日，逢星期五、六、日於門市買滿500元送高達50元現金券。
7. 衛訊
即日至2022年12月31日，在門市或eShop消費滿7000元即賺高達500元現金回贈，更可以低至22折優惠入手指定產品及免息消費分期計劃。
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欄名 : 消費錦囊