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各地通關外遊氣氛熾熱　勿帶太多信用卡　製造財務陷阱

博客 13:16 2022/12/12

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上回提要，話說地球生病，不知何年何日才能痊癒。事隔一年，似乎傳來好消息，世界各地雖然仍處於「兵荒馬亂」狀況，但生活已逐漸回復日常，多國從這兩個月起亦恢復旅客出入境限制，也即是說：「喂，大家可以去旅行啦」。

「衝動消費」及「情緒性消費」導致負債累累

從前，日本、泰國、台灣等香港人常去的熱點，在疫情肆虐期間未能好好「回鄉探親」，對一年「走幾轉」的香港人來說已經十分難捱與煎熬，思鄉病發作，唯有開著YouTube觀賞一下主觀鏡頭實拍短片，一解相思之苦。小弟也看過這些短片，只需按幾個掣就能「跳出香港，瞬間看地球」，走遍日本大街小巷，再加上大電視4K畫質，有如置身現場，確實十分有治癒作用。

當然，以上都是一些「治標唔治本」的方法。所以，當日本宣布放寬日本入境政策，撤銷入境人數上限時，大部份香港人已隨即起動，「溫習」一下日本行程，為重返「家鄉」做準備。

隨著入境放寬，相信在未來這幾個月，加上聖誕新年等大節迫近，不少港人應該會進行「報復性之旅」。旅行是開心事，有能力的話多做也無妨。明白到大家苦等多時，終於能破關而出，去到心怡地方自然會「買多啲、食多啲、買好啲、食貴啲、難得來一次，買完先諗…等等」，以上的對白，或許都反映「情緒性消費」、「衝動消費」的心態。坦白說，兩種形式的消費確實有助舒壓，甚至會產生正能量，驅動正向生活，但過量的話，隨時弄巧反拙，影響生活，曾幾何時，不少港人為去旅行碌卡借貸，導致負債累累。

旅行期間可進行電子記帳

現在重新出發，如當時的你有此習慣，不妨趁這次機會重新計劃一下。例如，透過儲蓄去實現旅遊目標，這有兩個好處，第一個好處是在心理層面上，用「儲」出來的錢去實現旅行將會有十分滿足，因為沒有預支未來錢負擔旅費，令你能無後顧之休地去享受旅程；另一好處是旅遊期間，會有節制地「血拼」！試想想，辛苦儲來的金錢帶去旅行，在購物前還應該多一種「要諗諗先」的想法！這種「延遲購買」的策略，能有效堵塞情緒或衝動消費，而當你「諗諗」後發覺仍念念不忘再買也不遲，隨時還會「遲買平幾舊」。

還有一些簡單得來又容易實踐的的理財旅遊建議，例如，有些人會在旅行前先置裝一番，盼望在異鄉留下倩影與回憶，個人認為此舉沒大不了，但不要「未見官先打三十大板」，或可選擇將這筆費用用作旅行後備應急之用。另外，旅行前可先計一計旅費及購物清單；在旅行期間，利用手機程式進行電子記帳，清楚記下個人或同行者的使費及匯率，方便預算餘下行程；再者，不要帶過多信用卡，無疑這是為自己製造財務陷阱。

如果你選擇留港，上述措施同樣地管用，踏入12月聖誕，新年亦隨即趕到，節日氣氛加上商戶營商策略，又是「想要」決戰「需要」的關鍵時刻，盼望大家在今年真的過一個「普天同興」好時辰之餘，也能做到年年「有餘」。

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撰文 : 林燦榮 香港家庭福利會理財教育中心認可理財社工

欄名 : 從心學理財

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